بدء مسح بحري في بحر «إيجة».. تركيا تستفز اليونان من جديد

أعلنت البحرية التركية، صباح اليوم الخميس، على موقعها الإلكتروني، عن بدء مسح بحري جديد في بحر إيجة، في استفزاز جديد لليونان.وحسب بيان نشر على موقعها الإلكتروني، قالت البحرية التركية إن سفينة المسح «تشيشمي» ستجري دراسات بحرية بداية من اليوم، وحتى الثاني من مارس، في منطقة بين جزيرتي ليمنوس وسكيروس اليونانيتين.وتابعت أن تركيا أصدرت إخطار نافتكس، لحث السفن الأخرى على الابتعاد عن سفينة المسح.فيما قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية للأنباءإن المسح الهيدروغرافي البحري التركي، يأتي بعد انتقاد أنقرة لليونان لاستبعادها تركيا والقبارصة الأتراك من منتدى عقد مؤخرا في أثينا بهدف تعزيز الصداقة في المنطقة.