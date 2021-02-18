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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس البحوث الزراعية يتفقد زراعات القصب والمحاصيل الشتوية بالصعيد

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:10 ص
الدكتور محمد سليمان
الدكتور محمد سليمان
عبدالناصرمحمد
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قام الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، بجولة تفقدية بمحافظة أسوان والأقصر وقنا وسوهاج والمنيا، لتفقد زراعات المحاصيل السكرية وخاصة قصب السكر والقمح والفول البلدي والزراعات الشتوية.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفي عبدالجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية، والدكتور أيمن عش مدير معهد المحاصيل السكرية، وعدد من الباحثين من المعاهد المتخصصة التابعة لمركز البحوث الزراعية، في ظل ما تشهده البلاد من سوء الأحوال الجوية وتأثيرها على المحاصيل الشتوية وخاصة قصب السكر.

وقال "سليمان"، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، على هامش ختام جولته بمحافظة المنيا، إن الزيارة تأتي في إطار تكليفات السيد القصير وزير الزراعة بالوقوف على التحديات التي تواجه زراعة القصب في الصعيد، وتنفيذ خطة الحكومة في التحول نحو تحديث منظومة الري وترشيد استهلاك مياه الري في هذه الزراعات.

وأوضح أن الزيارة استهدفت تفقد زراعات قصب السكر بجنوب الصعيد، ومتابعة التحول إلى نظام زراعة القصب بالشتلات، بالتعاون بين وزارة الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية، والتعاونيات الزراعية.

وأضاف أنه تم عقد لقاءات مع المزارعين والمعنيين بزراعات القصب للتوعية بأن إستخدام نظام الشتل في زراعة القصب يساهم في زيادة الإنتاجية من 47 طنا للفدان إلى أكثر من 60 طنا للفدان، وهو ما يساهم في زيادة العائد من زراعة القصب وتوفير استهلاك مياه الري وارتفاع نسبة السكر في المحصول.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ برامج للتوعية بالمنظومة الجديدة لشتل القصب والتي ترفع الكثافة النباتية للفدان إلى 60 ألف عود، بوزن يصل إلى كجم واحد، وهو ما يرفع الإنتاجية إلى 60 طنا للفدان.

وأشار إلى أن تكليفات الوزير تركز على أهمية دعم المزارع الصغير ومزارعي القصب في الصعيد من خلال زيادة الإنتاجية وزيادة صافى عائد الفدان والتنسيق بين الجهات المعنية للاستفادة من الميكنة الزراعية في أعمال شتل المحصول.

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