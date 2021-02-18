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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تسجل 13 ألفا و447 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:12 ص
جريدة الدستور
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أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في روسيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 13 ألفا و447 إصابة جديدة بـ(كورونا)، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الوباء 4 ملايين و125 ألفا و598 إصابة.

وجاء في بيان لمقر العمليات: "تم خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل 13 ألفا و447 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليمًا إلى 4 ملايين و125 ألفا و598 إصابة".

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات، حيث بلغ 1950 إصابة، و55 حالة وفاة، ثم مدينة سان بطرسبورج بعدد 1094، فيما سجلت ضواحي موسكو 577 حالة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتابع المقر، في بيانه: "غادر 18 ألفا و730 شخصا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 3 ملايين و661 ألفا و312 شخصا".

كما أشار المقر إلى تسجيل 480 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، بإجمالي عدد وفيات 81 ألفا و446 شخصا.

وبدأت في روسيا، في الخامس من ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا، بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روس بوتريب نادزور" أنه حتى يوم الإثنين الماضي، تم إجراء أكثر من 107.1 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في روسيا، بينها 299 ألف اختبار خلال الـ24 الأخيرة.

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