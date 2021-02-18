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محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين إلى المحاكمة

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:08 ص
محكمة
محكمة
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أحالت النيابة العامة 4 متهمين إلى المحاكمة لاتهامهم بتكوين جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين إلى أوروبا.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين نظموا وأداروا جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص ونعمل وفق تنظيم معين في يتمثل استقطاب المتهم الأول للمهاجرين المهربين، ويقتصر دور الثاني على توفير تذاكر السفر لهم، ويتولی الثالث تأجير جواز سفر للمهاجرين ويتولى الأخير اصطناع المستندات اللازمة للتهريب وتسليمها للمتهم الأول لتسليمها للمهاجرين من أجل الحصول على منافع مادية تتراوح من خمسين إلى مائة ألف جنيه عن المهاجر.

كما أن المتهمين ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين بأن شرعوا في تدبير انتقال المهاجرين إسلام طارق أبو عايد وفؤاد عطية قنديل بطريق غير مشروع إلى دولة إيطاليا، وتنفيذا لذلك اصطنعوا وثيقة سفر مزورة منسوب صدرها إلى إيطاليا، إلا أنه أوقف جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به، ألا وهو ضبط المهاجرين والمتهمين الأول والثاني حال كون الجريمة من جماعة إجرامية منظمة وكون المتهمين من مؤسسيها وأعضائها.

كما أن المتهمين استعملوا المحررات موضوع الاتهام السابق بأن قدموه إلى المهاجرين السالف ذكرهم للاحتجاج بما ورد بها من بيانات مزورة مع علمهم بذلك.

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