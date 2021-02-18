«سفاح الجيزة» يعترف تفصيليا بارتكاب جريمته: «حفرتلها حفرة وردمت عليها»

حددت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة 29، الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة "سفاح الجيزة" المتهم بقتل ودفن فتاة بأرضية شقته بمنطقة العصافرة، بعد توجيه له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قذافي فراج عبد العاطي عبد الغني، "محبوس" 48 سنة، صاحب مكتبة، مقيم 51 شارع الدكتور لاشين الكوم الأخضر فيصل الحيزة، في غضون عام 2017 قتل المجني عليها "ياسمين.ن.ا.ح.م"، بأنه بيت النية وعقد العزم على قتلها ولبث بعزمه بهدوء وروية وفكر مطمئن يتدبر أمر جريمته، وما تعتصر عقله من خطة شيطانية محكمة لملاحقتها بتهديده بالإبلاغ عن واقعة استيلائه على أموالها بدون وجه حق والتي خشي منها نظير انكشاف أمره وسائر أفعاله الإجرامية السابقة.وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم دبر مخططا محكما واستدرج المجني عليها محل الواقعة وما أن ظفر بها حتى أطبق كلتا يديه حول عنقها بقوة ولم يفلتها حتى أيقن وفاتها فأحدث بها إصاباتها موصوفة في التقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها قاصدا من ذلك إزهاق روحها ثم وارى جثتها التراب بعد أن أعد قبرها بذات العين محل ارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.واستمعت نيابة المنتزه ثان، إلى شقيق المجني عليها أشرف.ن.ا، 25 سنة، فني إنتاج بشركة أدوية، والذي أكد أن شقيقته المجني عليها متغيبة من المنزل منذ 3 سنوات وأنه سبق بأن أبلغ عن واقعة تغيبها في المحضر رقم 12609 لسنة 2017 اداري المنتزه أول، ولم يكن يعلم بواقعة قتلها أو مكان تواجدها وعندما علم بالواقعة أسند الاتهام للمتهم بقتل شقيقته، وبعرض الملابس المعثور عليها برفات جثمان المجني عليها وكذلك الخاتم المعدني قرر بأنهم خاصين بشقيقته المجني عليها.كما أكد المتهم قذافي فراج، في تحقيقات النيابة أنه قتل المجني عليها ياسمين.ن.ا، في منطقة العصافرة في الإسكندرية، بسبب خلافات بينهما على مبلغ 45 ألف جنيه اقترضه المتهم منها.وقال المتهم أمام فريق نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية وضباط المباحث الجنائية بالإسكندرية، أثناء تمثيل الجريمة: أنا قتلت المجني عليها ودفنتها داخل الشقة لكي لا يكتشف أحد أمرها، حيث كانت المجني عليها تبحث على مكان المخزن الخاص بي وقامت بالتحدث بصوت مرتفع وخشيت من الجيران أن يسمع أحدا صوتها وقمت بغلق باب الشقة وحبستها داخل الغرفة وقمت بالتحدث معها وأبلغتها أن يوجد عجز في المصاريف وقمت بفتح الحاسب الآلي الخاص لكي تشاهد الحسابات والعجز ونقص المال والخسارة التي تلاحقني، ثم قالت المجني عليها مفيش عجز انت بتتهرب مني لكي لا أسترد المبلغ المالي الخاص بي، وقامت بالمجادلة معه وارتفع صوتها عليه مما أثارت غضبه فقرر الانتقام منها على طريقته التى فعلها من قبل مع ضحاياه السابقين.وأشار المتهم إلى أنه قام بوضع يداه على فمها لكي تخفض صوتها وتسكت عن الكلام ثم قام بضربها على فمها عدة مرات ولم يشعر بنفسه أثناء قيامه بخنقها وقام بالنوم عليها حتى يشل حركتها ويتمكن من قتلها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة "فرفرت"، ثم بعد ذلك قام بإدخالها في الغرفه الداخلية لإخفاء الجثة حتى يتم التفكير في التخلص منها ثم بعد ذلك خرج إلى الغرفة الخارجية، وقام بتكسير 4 بلاطات والحفر أسفلهم وأحضر عدد من العمال باليومية "أنفار" بعد الاتفاق معهم على حفر إحدى الحفر لتغير الصرف الصحي داخل المسكن وبعد الانتهاء من الحفر قام بدفع مبلغ مالي لهم نظير ذلك، وقام بإحضار جثة المجني عليها من الغرفة الداخلية جرا على الأرض وقام بإلقائها داخل الحفرة بكل سهولة وردم على جثتها التراب.وأضاف السفاح بعد ذلك قام بشراء الأسمنت والرمال ووضعه فوقها حتى يخفي معالم جريمته، وبعدها بيوم قام المتهم بالاتفاق مع صنايعية بلاط السيراميك وقمت بشراء بلاط جديد وقاموا بتغير البلاط القديم ثم بعد ذلك ترك الشقة بعد الواقعة بفترة حتى لا يتم كشف أمره.ترجع أحداث القضية 76 2340 لسنة 2021 جنايات المنتزه ثان، والمقيدة برقم 79 لسنة 2021 كلي المنتزه.كان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الاسكندرية، تلقى إخطارا من ضباط مباحث الجيزة، بقيام المتهم بقتل فتاة ودفن جثمانها في مخزن بمنطقة العصافرة دائرة قسم شرطة المنتزة ثان.وكشفت التحريات الي قيام المتهم قذافي، بالاستيلاء علي أموال المجني عليها ياسمين.ن.إ، بعد أن كانت تعمل لديه وحال مطالبتها له برد المبلغ قرر التخلص منها واستدرجها إلى مخزن وخنقها ودفن جثمانها في حفرة وردم عليها.وتبين من تحقيقات نيابة المنتزه ثان أن أهلية المجني عليها قاموا بعمل محضر اختفاء للمجني عليها برقم 12609 لسنة 2017 إداري قسم شرطة المنتزة اول بتغيبها منذ 3 سنوات ولم يكونوا على علم بمقتلها وبعرض رفات الجثمان وملابسها وخاتم كانت ترتديه قبل اختفائها قرروا أنها تخص المجني عليها.كان المستشار أشرف المغربي، المحامى العام لنيابات المنتزه بالاسكندرية، قرر ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة صحية سفاح الجيزة، والأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث، وسرعة تكلف الطب الشرغي بأخذ عينة البصمة الوراثية "DNA" من جثة المجني عليها وأشقائها لمطابقتها.