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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حصول «المعايير المصرية» على الاعتماد الدولي «الإسكوا» بنسبة نجاح 98%

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:08 ص
الدكتور اشرف اسماعيل
الدكتور اشرف اسماعيل
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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احتفلت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية - إحدى الهيئات الثلاث المنشأة بموجب القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالتأمين الصحي الشامل والتي تخضع للإشراف العام للرئيس عبد الفتاح السيسي - اليوم الخميس، بحصول "المعايير المصرية" على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الاسكوا".

وأعلن الدكتور اشرف اسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية اليوم عن حصول كل من معايير اعتماد المستشفيات 2021 ومعايير اعتماد مراكز الرعاية الأولية 2021 الصادرين عن الهيئة على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الاسكوا"، بنسبة نجاح بلغت 98%، لكل منهما.

وأكد أن المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية التي ستقوم بتطبيق هذه المعايير ستتمكن من تقديم خدمات صحية ترقى إلى مثيلاتها العالمية.

وعلق رئيس الهيئة على نسبة النجاح الكبيرة بأن هذا الإنجاز يمثل دافعا كبيرا للاستمرار في الحفاظ على تلك المكانة الدولية المرموقة في الاصدارات التالية للهيئة فيما يتعلق بالمعايير الخاصة بالصيدليات العامة، ومراكز العلاج الطبيعي، ومراكز الأشعة، والمختبرات الطبية وغيرها من الإصدارات.

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