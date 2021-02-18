رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

غرفة الإسكندرية التجارية: 947 مليون دولار الاستثمارات الإسبانية بمصر

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:07 ص
الاستثمارات الإسبانية
الاستثمارات الإسبانية بمصر
دعاء أبو العزم
طباعة
اجتمع أحمد حسن، نائب رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بسفير إسبانيا بالقاهرة، رامون خيل كسارس، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين، المصري والإسباني، ولبحث إمكانية عقد اتفاقيات مستقبلية، بحضور المستشارين التجاري والاقتصادي الإسباني ادواردو سوريانو.

في بداية اللقاء أكد نائب رئيس غرفة الإسكندرية، على أهمية العلاقات التجارية بين مصر وإسبانيا، مضيفًا أنه من المهم جذب الاستثمارات الإسبانية لدعم الاقتصاد المصري، موضحا أن حجم الاستثمارات الإسبانية في مصر بلغ 947 مليون دولار، فيما يصل عدد الشركات الإسبانية العاملة في مصر نحو 193 شركة.

وأشار " حسن" إلى أن مصر وأسبانيا تجمعهما منذ عقود علاقات تعاون وصداقة تتسم بالعمق وتوافق الرؤى، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التنسيق بين دول جنوب المتوسط وشماله، في ضوء ما تتعرض له منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط من تحديات نتيجة الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة.

من جانبه، أكد سفير إسبانيا بالقاهرة، رامون خيل كسارس، أن بلاده تستهدف تعزيز التعاون مع مصر سواء على مستوى التبادل الثقافي أو الاقتصادي أو التجاري، وفي المجالات كافة، بما يعزز التقارب بين الشعبين، موضحًا أهمية التعاون بين مدن البحر المتوسط وتبادل الثقافة فيما بينها.

وأضافالسفير الإسباني أن سيتم تنظيم ورشة عمل خلال شهر مارس المقبل، لمناقشة الوسائل العملية للتعاون بين الجانبين المصري والإسباني، مشيرًا إلى أن المكتب التجاري الإسباني، ينظم بعثات تجارية كل عام لوفود الأعمال من إسبانيا في مختلف القطاعات، لزيارة مصر والبحث عن شركاء محتملين وفرص عمل جديدة في السوق المصري.

موضوعات متعلقة

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

الأمم المتحدة تعتمد إسهامات منتدى شباب العالم منصة دولية لقضايا الشباب

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع بمركز ساحل سليم

image description

جامعة أسيوط تعين 14 مدرسًا جديدًا

image description

حملات لكسح مياه الأمطار.. وسواتر ترابية في رأس البر بدمياط

image description

أمطار خفيفة وشبورة مائية تغطي سماء السويس (فيديو)

image description

شاهد.. قوس قزح يزين المجرى الملاحي لقناة السويس

الأكثر قراءة

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 18-2-2021 فى مصر

الأمم المتحدة تعتمد إسهامات منتدى شباب العالم منصة دولية لقضايا الشباب

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

إنقاذ آلاف السلاحف المتجمدة قبالة سواحل تكساس

اليابان تعلن تعيين رئيسة جديدة للجنة أوليمبياد طوكيو

المكسيك: القبض على 6 بتهم تهريب لقاحات كورونا مزيفة

الإنفاق الاستهلاكي في الصين يستفيد من القيود على السفر

أيام زمان

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
خالد عكاشة
أول المبارزت الإيرانية الأمريكية في العهد الجديد
المزيد

الثقافة

«أنا أرييل شارون».. رواية للكندية يارا الغضبان عن منشورات المتوسط

وفاة الشاعر فتحي عبد الله.. والعزاء بقرية رملة الانجب بالمنوفية

فاز بـ«السعفة الذهبية» في كان.. «زاوية» تعرض الفيلم المصري «ستاشر»

نبيل فاروق يعود من جديد فى دار كيان