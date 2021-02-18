خبراء ينذرون: ملايين الوظائف قد لا تعود بعد انتهاء جائحة كورونا

كشف تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، تحذير لعدد من خبراء الاقتصاد في العالم من أن الملايين من الوظائف التي تم الاستغناء عنها خلال فترة جائحة فيروس كورونا، قد لا تعود أبدًا.وذكرت الصحيفة الأميركية أن كورونا أحدث تداعيات كبيرة على قطاع الشغل، حيث ألغيت عدد من الوظائف، كما باتت الشركات تخطط لجعل المزيد من الموظفين يعملون من المنزل أو تستبدلهم بالروبوتات.وأضحى الروبوت قادرا على تسجيل النزلاء في الفنادق أو تقديم المشروبات، فضلا عن التجاوب والتواصل مع من يسألون عن خدمات مفصلة، هذا دون الحديث عما يقوم به داخل المصانع.ذكر التقرير أن كل هذه التداعيات تعني أن العديد من الموظفين "لن يكونوا قادرين على القيام بنفس الوظيفة التي كانوا يقومون بها قبل الوباء".وكان مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل جيتس، أثار الدهشة في نوفمبر الماضي، عندما توقع أن نصف رحلات العمل و30 بالمئة من "أيام العمل في المكتب" ستختفي إلى الأبد.