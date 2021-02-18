تشديد أمنى بمحيط محكمة زينهم قبل بدء جلسة سفاح الجيزة

يشهد محيط محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع زينهم تشديدًا أمنيًا قبل بدء محاكمة المتهم قذافي فراج عبدالعاطي والمشهور إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة" للنظر في أولى جلسات محاكمته في قضية قتل صديقه رضا.وتنظر اليوم الخميس الدائرة 21 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع زيهم أولى جلسات محاكمة المتهم قذافي فراج عبدالعاطي، والمعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة" في اتهامه بقتل صديقه رضا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد عطية وعضوية المستشارين وائل إدريس ويحيى عادل صادق.وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم "قذافي فراج" إلى محكمة الجنايات في أربع قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.وكانت النيابة العامة، قد أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربع من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربع.