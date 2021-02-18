«الضرائب»: الاحتفاظ بالبريد الإلكتروني ضرورة لتقديم الإقرار السنوي
الخميس 18/فبراير/2021 - 11:04 ص
راندا التونيطباعة
شدد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على ضرورة أن يقوم الممول بالاحتفاظ بالبريد الإلكتروني الشخصي له وكلمة المرور لهذا البريد، والذى أنشأ من خلاله حسابه على موقع منظومة الضرائب المصرية الإلكتروني، هذا العام،وذلك نظرًا لأنه سيحتاج إلى استخدام نفس البريد الإلكتروني في تقديم إقراره الضريبي، واستخدام كافة خدمات المنظومة خلال الأعوام القادمة.
ولفت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن بعض الممولين لا يحتفظون بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور والخاصة بالبريد الالكتروني الذين قاموا باستخدامه اول مرة عند تسجيل حسابهم على موقع المصلحة لكي يتمكنوا من تقديم اقرارهم الضريبي، الأمر الذي يتسبب في مشكلة عند قيامه بتقديم إقراره الضريبي العام الذي يليه، حيث أن المنظومة الإلكترونية لن تقبل منه الإقرار الا بنفس البريد الالكتروني الذي قام بإدخاله في المرة الأولى، مشددا على ضرورة قيام الممول بالاحتفاظ بالبريد الإلكتروني الخاص به وكلمة المرور لأنه سيحتاج إلى نفسالبريد الإلكتروني عند تقديم اقراره في الأعوام التالية.
وأكد " عبد القادر" على رسالة وزير المالية، التي وجهها للممولين، والتي تحثهم على ضرورة تقديم إقراراتهم إلكترونيًا بلا وسطاء سواءً كانوا في مكتبات أو أكشاك أغيرها، وأن يحافظوا على سرية البيانات ولا يسمحوا لأحد باستغلالهم، وأن يتوجهوا إلى المأموريات المختصة أو من خلال كافة الأماكن التي تم الإعلان عنها، من مكاتب إرشاد ضريبي ومراكز تدريب بمختلف المحافظات إذا تطلب الأمر، وستكون فرق الدعم الفني جاهزة لخدمتهم، ومساعدتهم في التسجيل الإلكتروني للإقرارات مجانًا.
وأشار إلى ضرورة أن يقوم الممول بالاحتفاظ باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، عند تقديم إقراره إلكترونيًا، ولا يقوم بإعطائه لأحد حتى لا ؤيتم استغلاله، مؤكدًا على ضرورة ألا يتداول الممول هذه البيانات مع أي أشخاص أخرين، نظرًا لسرية هذا الحساب وأهميته حيث يُعد وسيلة التواصل بين الممول ومصلحة الضرائب المصرية، وعليه فإن البيانات التي تقدم للمصلحة من خلاله يُعد مسئولية الممول صاحب الحساب.
وقال " عبد القادر " أن المصلحة تقدم كل الدعم للممولين لتيسير تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، لافتًا إلى إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا اعتبارًا من أول يناير 2021، وحتى 31 مارس 2021، موضحًا أن المصلحة تقوم بتوفير متخصصين لتقديم المساعدة للممولين في تقديم إقراراتهم إلكترونيًا داخل المأموريات على مستوى الجمهورية، كما يمكن للممول التوجه إلى مكاتب الإرشاد بالغرف التجارية المختلفة، هذا بالإضافة إلى مركز الاتصال المتكامل التابع للمصلحة الذي يقوم باستقبال كافة الاستفسارات الخاصة بخطوات تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا من خلال الاتصال بالخط الساخن (16395 )، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]
ولفت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن بعض الممولين لا يحتفظون بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور والخاصة بالبريد الالكتروني الذين قاموا باستخدامه اول مرة عند تسجيل حسابهم على موقع المصلحة لكي يتمكنوا من تقديم اقرارهم الضريبي، الأمر الذي يتسبب في مشكلة عند قيامه بتقديم إقراره الضريبي العام الذي يليه، حيث أن المنظومة الإلكترونية لن تقبل منه الإقرار الا بنفس البريد الالكتروني الذي قام بإدخاله في المرة الأولى، مشددا على ضرورة قيام الممول بالاحتفاظ بالبريد الإلكتروني الخاص به وكلمة المرور لأنه سيحتاج إلى نفسالبريد الإلكتروني عند تقديم اقراره في الأعوام التالية.
وأكد " عبد القادر" على رسالة وزير المالية، التي وجهها للممولين، والتي تحثهم على ضرورة تقديم إقراراتهم إلكترونيًا بلا وسطاء سواءً كانوا في مكتبات أو أكشاك أغيرها، وأن يحافظوا على سرية البيانات ولا يسمحوا لأحد باستغلالهم، وأن يتوجهوا إلى المأموريات المختصة أو من خلال كافة الأماكن التي تم الإعلان عنها، من مكاتب إرشاد ضريبي ومراكز تدريب بمختلف المحافظات إذا تطلب الأمر، وستكون فرق الدعم الفني جاهزة لخدمتهم، ومساعدتهم في التسجيل الإلكتروني للإقرارات مجانًا.
وأشار إلى ضرورة أن يقوم الممول بالاحتفاظ باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، عند تقديم إقراره إلكترونيًا، ولا يقوم بإعطائه لأحد حتى لا ؤيتم استغلاله، مؤكدًا على ضرورة ألا يتداول الممول هذه البيانات مع أي أشخاص أخرين، نظرًا لسرية هذا الحساب وأهميته حيث يُعد وسيلة التواصل بين الممول ومصلحة الضرائب المصرية، وعليه فإن البيانات التي تقدم للمصلحة من خلاله يُعد مسئولية الممول صاحب الحساب.
وقال " عبد القادر " أن المصلحة تقدم كل الدعم للممولين لتيسير تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، لافتًا إلى إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا اعتبارًا من أول يناير 2021، وحتى 31 مارس 2021، موضحًا أن المصلحة تقوم بتوفير متخصصين لتقديم المساعدة للممولين في تقديم إقراراتهم إلكترونيًا داخل المأموريات على مستوى الجمهورية، كما يمكن للممول التوجه إلى مكاتب الإرشاد بالغرف التجارية المختلفة، هذا بالإضافة إلى مركز الاتصال المتكامل التابع للمصلحة الذي يقوم باستقبال كافة الاستفسارات الخاصة بخطوات تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا من خلال الاتصال بالخط الساخن (16395 )، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]