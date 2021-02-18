لليوم الثالث.. رفع درجة الاستعداد بالإسماعيلية لسوء الأحوال الجوية

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، عن استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات، لليوم الثالث على التوالي، لمواجهة الظروف الجوية التي تشهدها مختلف مناطق المحافظة، موجها كافة المرافق الخدمية بالاستعداد لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.وأشار بشارة، إلى متابعته المستمرة للظروف الجوية بالتنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن، ومديريات الخدمات المعنية وخاصة الري والطرق.وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الخميس تنتهي الموجة الحالية من انخفاض درجة الحرارة، والتي تشهد انخفاض درجات الحرارة لأقل من المعدلات الطبيعية، على أن يكون هناك تحسنا في الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.وأضاف مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار الحالية، التي بلغت ذروتها اليومين الماضيين (الثلاثاء والأربعاء) تنتهي على أن يهدأ نشاط الرياح تدريجيا الخميس.ونصح شاهين المواطنين، بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وتجنب الأنشطة البحرية نتيجة اضطراب الملاحة البحرية، ومتابعة النشرات الجوية أولا بأول لمعرفة درجات الحرارة وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة.