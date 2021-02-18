السجن 10 سنوات لعاطل أشهر سلاحًا فى وجه ضابط أثناء القبض عليه

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، بمعاقبة عاطل بالسجن 10 سنوات، بتهمة إشهار سلاح في وجه ضابط أثناء القبض عليه لحيازته هيروين.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي، وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام.وتعود أحداث الواقعة أثناء تفقد دورية شرطية الحالة الأمنية فى منطقة قصر النيل، حيث تلاحظ لقائد الدورية قيام عاطل بالهرب أثناء مشاهدته سيارة الشرطة، وقام الضابط بملاحقة المتهم الذي أشهر "سلاحًا أبيض" محاولًا الهرب، وبتفتيشه عثر معه على لفافات من مخدر الهيروين، فتم ضبطه وإحالته للنيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وإحالته لمحكمة الجنايات.