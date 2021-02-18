نشرة أسعار الذهب في التعاملات الصباحية

شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، حالة من استقرار الأسواق نتيجة استقرار البورصات العالمية.وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلا على المواطنين وضبط حركة الأسواق.وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب سجلت سعرًا يبدأ من ٦٦٨ جنيهًا للعيار ١٨، وسجل عيار ٢١ نحو ٧٨٠ جنيهًا، وسجل سعر عيار ٢٤ نحو ٨٩١ جنيهًا.وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن أسعار الجنيه الذهب سجل سعر ٦٢٤٠ جنيهًا، فيما سجل سعر الأوقية العالمية نحو ١٧٨٠ دولارًا.