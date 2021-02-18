حملات لكسح مياه الأمطار.. وسواتر ترابية في رأس البر بدمياط

تحركت حملة بقيادة اللواء حسين لبيب رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بدمياط، لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، وبحضور مهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، لرفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع المدينة بمعدات وسيارات الوحدة، وكذا بمعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي مع تجهيز سيارات الأزمات والكوارث استعدادًا للتدخل السريع في حال ارتفاع منسوب مياه البحر وخروجها لشوارع المدينة.كما تم استكمال عمل سواتر رملية لمنع خروج مياه البحر لشوارع المدينة نظرًا لارتفاع منسوب مياه البحر وقوة الأمواج والرياح، في إطار رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.