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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أشهرها العدس والسحلب.. أكلات ومشروبات شعبية تناسب الشتاء

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:06 ص
عدس
عدس
هويدا سعيد
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نبحث دائما في في البرد القارس، عن الأطعمة والمشروبات التي تشعرنا بالدفء، وتشتهر في مصر بعض الوصفات التي تساعد على تدفئة الجسم وتمنحه الطاقة خلال أيام الشتاء الباردة، وفي نفس الوقت تتميز بقيمتها الغذائية العالية وتكلفتها البسيطة.

ونرصد في السطور التالية أهم تلك الوجبات والمشروبات الشتوية.

- شوربة العدس
أشهر أكلة في المطبخ المصري خلال الشتاء، حيث أن شوربة العدس مرتبطة بشكل كبير مع الشتاء.

- القلقاس
الوجبة الشتوية الأولى بامتياز، قليلة التكلفة وكثيرة الفائدة من تغذية ودفء.

- السبانخ
من الخضروات التي تعطي الجسم الكثير من الدفء بالإضافة إلى أنها تمد الجسم بالكثير من الفيتامينات.

- البطاطا المشوية
تشتهر في مصر منذ زمن بعيد، وتنتشر في الشوارع عربات لبيعها مشوية، ويفضلها أهل الصعيد بالملح، وتقدم أحيانًا مهروسة مع لبن وسكر في الفرن.

- السحلب
من أشهر المشروبات التي يتناولها المصريين خلال فصل الشتاء.

- البليلة
من أشهر المأكولات التي عرف بها المصريين خلال فصل الشتاء والتي تشتهر بسهولة تحضيرها وتكلفتها البسيطة، وهي تتكون من قمح ولبن وسكر وأحيانًا جوز هند.

- حمص الشام
يقدم حمص الشام مطبوخًا مع تتبيلة معروفة وتطلق على الحمص المطهي بهذه الطريقة «الحلبسة»، ويطهى الحمص مع الشطة والملح والصلصة، ويقدم مع الخل وعصير الليمون.

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