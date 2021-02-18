حصر 6000 منزل لإعادة إعمارهم ضمن «حياة كريمة» بالوادى الجديد

أكد إسلام عمران، أحد منسقي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الوادي الجديد، أنه تم حصر 6000 منزل بمركز الفرافرة من بينهم آيل للسقوط والخطرة والتي تحتاج إلى رفع كفاءتها وترميمها، وتشطيبات كاملة ووجهات خارجية، على أن يبدأ تنفيذ المبادرة على أرض الواقع بعد الانتهاء من الدراسات والمقايسات وطرحها للمقاولين خلال الأيام القليلة المقبلة.وأضاف "عمران" أن الحصر كان بواقع 6 قرى وتابعًا للمناطق التي ستنفذ فيها المبادرة بمركز الفرافرة هي: قرى أبومنقار و5 توابع لها وهي: "أبومنقار الأم - طلعت ضرغام – بئر 4 – بئر 5 – بئر 6 – بئر 7 "، وقرى أبوهريرة و4 توابع لها هي: "أبوهريرة الأم – عمر بن الخطاب – خالد بن الوليد – زراعة 14 – زراعة 16"، قرى الخير والنماء و4 توابع وهي "الخير والنماء الأم – الشيخ مرزوق – عطية الشيخ مرزوق – زراعة 10 – الأمل"، قرى الكفاح بإجمالى 7 توابع وهي: "الكفاح الأم – أبوالهول – أبوبكر الصديق – عثمان بن عفان – الرواد – عين التنين- العزبة"، قرة صبيح وتوابعها وهي: "صبيح الأم – على بن أبي طالب"، قرى النهضة وتوابعها وهي:" عبد المجيد الجغيل – عائشة عبدالرحمن"، وفي منطقتين بمدينة الفرافرة وهما " عبدالمنعم رياض – أحمد بدوي".وأكد أن جميع الأسر سعيدة بهذه المبادرة والطفرة الكبيرة التي لم تحصل من قبل والتي تلقي اهتمامًا واسع المدى من كل الجهات التنفيذية والرقابية والمحلية لتنفيذ تلك المبادرة التي هي بمثابة حلم لأهالي الفرافرة والقري المجاورة لتمويل الريف إلي مدن كبيرة وعريقة بالوادي الجديد.