رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«خطر مستتر» يضم الإخوان.. فرنسا تُطارد «اليسار الإسلامي المتشدد» في الجامعات

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:57 ص
فريدريك فيدال
فريدريك فيدال
هدير سند
طباعة
تشهد الأوساط الأكاديمية الفرنسية حالة من الضجة بعد تصريحات وزيرة التعليم العالي في فرنسا، فريديريك فيدال، والتي حذرت فيها من انتشار اليسار الإسلامي في المؤسسات الأكاديمية بالبلاد.

َوبحسب صحيفة «تليجراف» البريطانية، أعلنت "فيدال" أنها ستأمر بإجراء تحقيق ودراسة شاملة عن الباحثين والأكاديميين الذين ينتمون إلى ما وصفته بتيار «اليسار الإسلامي»، الذي ظهر في الجامعات حديثا، وهو مصطلح يشير إلى مزيج من تعاون اليسار مع جماعات الإسلام السياسي، والمصطلح طرح لأول مرة منذ حوالي 20 عامًا من قبل الفيلسوف والمؤرخ بيير أندريه تاجيف الذي أطلق عليه تحالفًا عسكريًا بين اليساريين وجماعات الإسلام السياسي من مختلف الانتماءات «الإخوان المسلمون، السلفيون، الجهاديون».

كما يستخدم هذا المصطلح في فرنسا من قبل سياسيي اليمين المتطرف ضد خصومهم اليساريين المتهمين بالتغاضي عن مخاطر التطرف الاسلامي، والذين يرفضون انتقاد جماعات الإسلام السياسي المتطرفة، وعلى رأسها الاخوان، بسبب ما يعتبرونه اضطهادًا للمسلمين الفرنسيين تحت مزاعم الخوف من «الإسلاموفوبيا».

ولفتت الصحيفة إلى أن تلك التصريحات جاءت وسط نقاش محتدم مثير للانقسام في فرنسا بشأن ما وصفه الرئيس إيمانويل ماكرون بـ«الانفصالية الإسلامية»، بعد أن وافق البرلمان هذا الأسبوع على مشروع قانون من شأنه تعزيز الرقابة على المساجد والمدارس والأندية الرياضية.

ويسمح القانون للسلطات الفرنسية حظر الجماعات الدينية المتطرفة، المتهمة بالتحريض على الهجمات الارهابية داخل الأراضي الفرنسية، في محاولة لحماية فرنسا من الإسلاميين المتطرفين فضلا عن حماية القيم الفرنسية التي تقوم إليها البلاد.

كما أعلنت فيدال انها ستأمر بإجراء تحقيق في مشكلة الباحثين «الذين ينظرون إلى كل شيء من منظور السعي لإثارة التصدّع والانقسام»، والتي تشمل أولئك الذين يركّزون على قضايا الاستعمار والعرق.

وأشارت «التليجراف» إلى أن مزاعم ممارسة ضغوط الرقابة في فرنسا جاءت أيضا في الوقت الذي قالت فيه الحكومة البريطانية إنها بصدد إصدار تشريع للدفاع عن حرية التعبير في حرم الجامعات البريطانية وسط مخاوف من تصاعد إسكات وفرض الرقابة على الأكاديميين والطلاب.

وفي حديثها إلى «CNews»، قالت فيدال «أعتقد أنّ اليسار الإسلامي يضر بالمجتمع ككل والجامعات ليست محصّنة وهي جزء من المجتمع».

وأضافت إن أقلية من المحاضرين والأكاديميين يستخدمون ألقابهم وهالتهم لرؤية كل شيء من منظور رغبتهم في تقسيم العدو وتحديده.

َوكانت فيدال في البرلمان الثلاثاء، قد أكدت، عندما طُلب منها إعطاء المزيد من الإيضاحات بشأن تصريحاتها، إنّ التحقيق سيحدّد الفرق بين البحث الأكاديمي والعمل الناشط، للتمييز بين ما يضر بالبحث الأكاديمي وما يضر بالنشاط والرأي.

وأثارت تعليقاتها فيدال صيحات احتجاجية من الأكاديميين الفرنسيين، بدءًا من المركز الوطني للبحث العلمي نفسه، الذي رفض مصطلح «الإسلام اليساري» باعتباره شعارًا سياسيًا لا يناسب الواقع العلمي.

وقال إريك فاسين، محاضر علم الاجتماع في جامعة باريس 8، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن "الخلاف ضد ثقافة الإلغاء يهدف إلى تبرير الرقابة".
من جانبه، غرد فيليب مارليير، أستاذ السياسة الفرنسية والأوروبية في يونيفرسيتي كوليدج لندن، ووصف تصريحات الوزير بأنها "هجوم لا يُصدَّق على الحرية الأكاديمية من جانب حكومة منتخبة ديمقراطيًا"، مضيفا ان "هذه الحكومة المجنونة تلعب بالنار."

وكانت حكومة ماكرون تطرقت لمخاطر التركيز على العرق والتمييز العنصري حيث تعتبره أنه يعزز الانقسامات ويقوّض المثل العليا المؤسسة للمجتمع الموحد في فرنسا.


موضوعات متعلقة

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 110 ملايين

الأمم المتحدة تعتمد إسهامات منتدى شباب العالم منصة دولية لقضايا الشباب

التحريات: مليار جنيه ربح مصنع أدوية تخسيس مصنوعة من «بودرة البلاط»

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 18-2-2021

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع بمركز ساحل سليم

image description

جامعة أسيوط تعين 14 مدرسًا جديدًا

image description

حملات لكسح مياه الأمطار.. وسواتر ترابية في رأس البر بدمياط

image description

أمطار خفيفة وشبورة مائية تغطي سماء السويس (فيديو)

image description

شاهد.. قوس قزح يزين المجرى الملاحي لقناة السويس

الأكثر قراءة

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 18-2-2021 فى مصر

الأمم المتحدة تعتمد إسهامات منتدى شباب العالم منصة دولية لقضايا الشباب

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

إنقاذ آلاف السلاحف المتجمدة قبالة سواحل تكساس

اليابان تعلن تعيين رئيسة جديدة للجنة أوليمبياد طوكيو

المكسيك: القبض على 6 بتهم تهريب لقاحات كورونا مزيفة

الإنفاق الاستهلاكي في الصين يستفيد من القيود على السفر

أيام زمان

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
خالد عكاشة
أول المبارزت الإيرانية الأمريكية في العهد الجديد
المزيد

الثقافة

«أنا أرييل شارون».. رواية للكندية يارا الغضبان عن منشورات المتوسط

وفاة الشاعر فتحي عبد الله.. والعزاء بقرية رملة الانجب بالمنوفية

فاز بـ«السعفة الذهبية» في كان.. «زاوية» تعرض الفيلم المصري «ستاشر»

نبيل فاروق يعود من جديد فى دار كيان