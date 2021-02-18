«خطر مستتر» يضم الإخوان.. فرنسا تُطارد «اليسار الإسلامي المتشدد» في الجامعات

تشهد الأوساط الأكاديمية الفرنسية حالة من الضجة بعد تصريحات وزيرة التعليم العالي في فرنسا، فريديريك فيدال، والتي حذرت فيها من انتشار اليسار الإسلامي في المؤسسات الأكاديمية بالبلاد.َوبحسب صحيفة «تليجراف» البريطانية، أعلنت "فيدال" أنها ستأمر بإجراء تحقيق ودراسة شاملة عن الباحثين والأكاديميين الذين ينتمون إلى ما وصفته بتيار «اليسار الإسلامي»، الذي ظهر في الجامعات حديثا، وهو مصطلح يشير إلى مزيج من تعاون اليسار مع جماعات الإسلام السياسي، والمصطلح طرح لأول مرة منذ حوالي 20 عامًا من قبل الفيلسوف والمؤرخ بيير أندريه تاجيف الذي أطلق عليه تحالفًا عسكريًا بين اليساريين وجماعات الإسلام السياسي من مختلف الانتماءات «الإخوان المسلمون، السلفيون، الجهاديون».كما يستخدم هذا المصطلح في فرنسا من قبل سياسيي اليمين المتطرف ضد خصومهم اليساريين المتهمين بالتغاضي عن مخاطر التطرف الاسلامي، والذين يرفضون انتقاد جماعات الإسلام السياسي المتطرفة، وعلى رأسها الاخوان، بسبب ما يعتبرونه اضطهادًا للمسلمين الفرنسيين تحت مزاعم الخوف من «الإسلاموفوبيا».ولفتت الصحيفة إلى أن تلك التصريحات جاءت وسط نقاش محتدم مثير للانقسام في فرنسا بشأن ما وصفه الرئيس إيمانويل ماكرون بـ«الانفصالية الإسلامية»، بعد أن وافق البرلمان هذا الأسبوع على مشروع قانون من شأنه تعزيز الرقابة على المساجد والمدارس والأندية الرياضية.ويسمح القانون للسلطات الفرنسية حظر الجماعات الدينية المتطرفة، المتهمة بالتحريض على الهجمات الارهابية داخل الأراضي الفرنسية، في محاولة لحماية فرنسا من الإسلاميين المتطرفين فضلا عن حماية القيم الفرنسية التي تقوم إليها البلاد.كما أعلنت فيدال انها ستأمر بإجراء تحقيق في مشكلة الباحثين «الذين ينظرون إلى كل شيء من منظور السعي لإثارة التصدّع والانقسام»، والتي تشمل أولئك الذين يركّزون على قضايا الاستعمار والعرق.وأشارت «التليجراف» إلى أن مزاعم ممارسة ضغوط الرقابة في فرنسا جاءت أيضا في الوقت الذي قالت فيه الحكومة البريطانية إنها بصدد إصدار تشريع للدفاع عن حرية التعبير في حرم الجامعات البريطانية وسط مخاوف من تصاعد إسكات وفرض الرقابة على الأكاديميين والطلاب.وفي حديثها إلى «CNews»، قالت فيدال «أعتقد أنّ اليسار الإسلامي يضر بالمجتمع ككل والجامعات ليست محصّنة وهي جزء من المجتمع».وأضافت إن أقلية من المحاضرين والأكاديميين يستخدمون ألقابهم وهالتهم لرؤية كل شيء من منظور رغبتهم في تقسيم العدو وتحديده.َوكانت فيدال في البرلمان الثلاثاء، قد أكدت، عندما طُلب منها إعطاء المزيد من الإيضاحات بشأن تصريحاتها، إنّ التحقيق سيحدّد الفرق بين البحث الأكاديمي والعمل الناشط، للتمييز بين ما يضر بالبحث الأكاديمي وما يضر بالنشاط والرأي.وأثارت تعليقاتها فيدال صيحات احتجاجية من الأكاديميين الفرنسيين، بدءًا من المركز الوطني للبحث العلمي نفسه، الذي رفض مصطلح «الإسلام اليساري» باعتباره شعارًا سياسيًا لا يناسب الواقع العلمي.وقال إريك فاسين، محاضر علم الاجتماع في جامعة باريس 8، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن "الخلاف ضد ثقافة الإلغاء يهدف إلى تبرير الرقابة".من جانبه، غرد فيليب مارليير، أستاذ السياسة الفرنسية والأوروبية في يونيفرسيتي كوليدج لندن، ووصف تصريحات الوزير بأنها "هجوم لا يُصدَّق على الحرية الأكاديمية من جانب حكومة منتخبة ديمقراطيًا"، مضيفا ان "هذه الحكومة المجنونة تلعب بالنار."وكانت حكومة ماكرون تطرقت لمخاطر التركيز على العرق والتمييز العنصري حيث تعتبره أنه يعزز الانقسامات ويقوّض المثل العليا المؤسسة للمجتمع الموحد في فرنسا.