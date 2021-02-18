«سفاح الجيزة» يصل «الجنايات» لمحاكمته فى اتهامه بقتل صديقه

وصل المتهم قذافي فراج عبدالعاطي المعروف بـ"سفاح الجيزة"، مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل، إلى محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، لاتهامه بقتل صديقه رضا حميدة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ودفنه، وأودع الحرس المتهم قفص الاتهام، وسط حراسة أمنية مشددة، في جلسة برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين وائل إدريس، ويحيى عادل صادق.وكانت النيابة العامة أحالت قذافي فراج، الشهير بـ"سفاح الجيزة"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته ضمن 4 قضايا اتهم فيها القذافي بالقتل بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.وأسندت النيابة العامة في أمر إحالة القذافي بأنه في غضون عام 2015 بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة قتل زوجته المجني عليها فاطمة زكريا على إبراهيم عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها لما بينهما من خلافات، وانتهز شجارًا بينهما ليحقق ما صدق عزمه عليه وأراد بأن أمسك برأسها من الخلف ورطمها بحائط مرات لتنزف، محدثًا ما ألم بها من إصابات لقتلها، ثم أخفى جثمانها ووارى عليها التراب بعد أن أعد قبرها، وأوهم ذويها باختفائها.