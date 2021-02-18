أمن الإسماعيلية يكثف جهوده لضبط المتهمين في قتل سائق قبل زفافه (صور)

تكثف قوات أمن الإسماعيلية، جهودها لضبط المتهمين المتورطين في قتل سائق تاكسي داخل سيارته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعدما عثر عليه مصاب بعدة طعنات في الرقبة والجانب الأيسر، في منطقة الإرسال بالإسماعيلية، قبل زفافه بأيام.وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء ياسر نشآت، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق الإسعاف، بالعثور على سائق تاكسي مصاب بعدة طعنات بالرقبة والجانب الأيسر داخل سيارته بمنطقة الإرسال، وتم اصطدام سيارته بالرصيف على الفور تم نقله إلى مستشفى جامعة قناة السويس، في حالة فقدان الوعى، وتوفي بعد وصوله، وتكثف مباحث الإسماعيلية من تحرياتها للوصول إلى الجناة.وقال شهود عيان، إن عدد من السيارات المارة من الشارع فوجئت بسيارة مصادمة بالرصيف، فعندما نزلوا لمساعدة السائق، فؤجئوا بإغماء السائق وبه عدة طعنات، على الفور تم الاتصال بالشرطة، والتى حضرت على الفور، وقامت سيارة الإسعاف بنقله إلى مستشفى جامعة قناة السويس، إلا أنه قد فارق الحياة بعد دخوله المستشفى.وقالت مصادر إن المجني عليه في العشرينات من عمره، وكان يجهز لحفل زفافه وتم قتله غدرًا، مرجحين أن يكون القتل بهدف سرقة السيارة التاكسي، وعندما منعهم وتصدى لهم طعنوه بالرقبة والجانب الأيسر، وعندما اصطدمت السيارة بالرصيف فروا هاربين.ويكثف أمن الإسماعيلية من جهوده لضبط الجناة.