رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ماذا سيعلن وزير التعليم فى المؤتمر الصحفي اليوم؟

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:51 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
طباعة
كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عما سيقوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بإعلانه اليوم خلال البيان الذي سيلقيه بالمؤتمر الصحفي.

وقالت المصادر، إن الوزير سيعلن مواصفات الورقة الامتحانية، لإعداد أسئلة الامتحان متعدد التخصصات في ورقة أسئلة واحدة لصفوف النقل، بالإضافة إلى تهدئة أولياء الأمور بشأن تخوفاتهم من إجراء الامتحان المجمع (متعدد التخصصات) لصفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي، والرد على تساؤلات أولياء الأمور وما يثير تخوفاتهم.

وأوضحت أن الدكتور طارق شوقي، سيعلن عن الكتاب الدوري بشأن موقف المعلمين الفترة القادمة، والذي من أهم بنوده عودتهم للمدارس، استعدادًا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الحالي.

وأضافت المصادر، أن وزير التعليم سيوجه رسائل مهمة، لمطلقي الهشتاجات المعترضين على ضم الترمين فى امتحان واحد نهاية العام للشهادة الإعدادية.

كما سيتحدث وزير التعليم في بيانه عن الامتحانات الإلكترونية التي ستعقد لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، نهاية الشهر الجاري.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 18-2-2021 فى مصر

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع بمركز ساحل سليم

image description

جامعة أسيوط تعين 14 مدرسًا جديدًا

image description

حملات لكسح مياه الأمطار.. وسواتر ترابية في رأس البر بدمياط

image description

أمطار خفيفة وشبورة مائية تغطي سماء السويس (فيديو)

image description

شاهد.. قوس قزح يزين المجرى الملاحي لقناة السويس

الأكثر قراءة

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 18-2-2021 فى مصر

الأمم المتحدة تعتمد إسهامات منتدى شباب العالم منصة دولية لقضايا الشباب

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

إنقاذ آلاف السلاحف المتجمدة قبالة سواحل تكساس

اليابان تعلن تعيين رئيسة جديدة للجنة أوليمبياد طوكيو

المكسيك: القبض على 6 بتهم تهريب لقاحات كورونا مزيفة

الإنفاق الاستهلاكي في الصين يستفيد من القيود على السفر

أيام زمان

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
خالد عكاشة
أول المبارزت الإيرانية الأمريكية في العهد الجديد
المزيد

الثقافة

«أنا أرييل شارون».. رواية للكندية يارا الغضبان عن منشورات المتوسط

وفاة الشاعر فتحي عبد الله.. والعزاء بقرية رملة الانجب بالمنوفية

فاز بـ«السعفة الذهبية» في كان.. «زاوية» تعرض الفيلم المصري «ستاشر»

نبيل فاروق يعود من جديد فى دار كيان