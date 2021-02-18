ماذا سيعلن وزير التعليم فى المؤتمر الصحفي اليوم؟

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عما سيقوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بإعلانه اليوم خلال البيان الذي سيلقيه بالمؤتمر الصحفي.وقالت المصادر، إن الوزير سيعلن مواصفات الورقة الامتحانية، لإعداد أسئلة الامتحان متعدد التخصصات في ورقة أسئلة واحدة لصفوف النقل، بالإضافة إلى تهدئة أولياء الأمور بشأن تخوفاتهم من إجراء الامتحان المجمع (متعدد التخصصات) لصفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي، والرد على تساؤلات أولياء الأمور وما يثير تخوفاتهم.وأوضحت أن الدكتور طارق شوقي، سيعلن عن الكتاب الدوري بشأن موقف المعلمين الفترة القادمة، والذي من أهم بنوده عودتهم للمدارس، استعدادًا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الحالي.وأضافت المصادر، أن وزير التعليم سيوجه رسائل مهمة، لمطلقي الهشتاجات المعترضين على ضم الترمين فى امتحان واحد نهاية العام للشهادة الإعدادية.كما سيتحدث وزير التعليم في بيانه عن الامتحانات الإلكترونية التي ستعقد لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، نهاية الشهر الجاري.