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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: عودة قرابة 70 لاجئًا سوريًا إلى وطنهم خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:20 ص
لاجئى سوريا
لاجئى سوريا
ا ش ا
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ذكر مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في سوريا أن حوالي 70 لاجئًا سوريًا عادوا إلى أرض الوطن خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال المركز، في نشرة إخبارية، نُشرت على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية: "خلال الـ24 ساعة الأخيرة عاد 69 لاجئًا (منهم 20 امرأة و35 طفلا) إلى سوريا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ الحدوديين، بينما لم يشهد معبر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا عودة أي لاجئ".

وأضاف المركز أنه خلال الفترة ذاتها عاد 472 نازحا إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد.

من جانبها، قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية في سوريا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتطهير الأراضي من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا، بالإضافة إلى قيام خبرائها باكتشاف وتدمير 12 عبوة ناسفة، من بينها عبوة واحدة يدوية الصنع.

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