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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بفرن الطين.. سيدات الفيوم: عادات الخبز القديمة هي الأصل (فيديو)

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:49 ص
فرن الطين
فرن الطين
الفيوم - زينب علاء
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داخل إحدى القرى النائية بمركز إطسا التابع لمحافظة الفيوم، وخاصة بعزبة الوادي، وداخل كل منزل بالعزبة، يقوم أهاليها بأعمال خبيز العيش معتمدين على الفرن الفلاحي المصنوع من الطين والقش، قائلين أنها الأصل ولا يمكن الاستغناء عنها.

وخلال جولة لـ "الدستور" داخل العزبة للتعرف على عاداتهم وتقاليدهم، تعرفنا على فرن زمان "الفرن الفلاحي البلدي"، ووجدنا الست أم حسن تجلس أمام الفرن المصنوع من الطين والقش داخل منزلها وتقوم بخبز رغيف العيش بمساعدة زوجات أبنائها، "وقول للزمان ارجع للزمان".

وقالت أم حسن، خلال حديثها لـ" الدستور"، إنها تعلمت صناعة المعجونات داخل الفرن الفلاحي منذ صغرها في بيت أهلها، وأن الفرن له أداة واحدة، وهى العصا الحديدية، يكون على هامتها اعوجاج، من أجل السحب، موضحة أنها لا تتنازل عن "الفرن الفلاحي"، في ظل ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز المنزلية، وهو عبارة عن بيت نار صغير الحجم، أو متوسط، بداخله مربع حديدي ذو سمك معين، أساس هيكله طوب أحمر، ويكسوه طين ثقيل، خاص بتربة زراعية، ليتحمل حرارة النيران، في حالة اشتعال النيران فيه.

وأضافت "بنتجمع كلنا في المنزل، ونحضر عددًا من الواح العجين، وكل واحدة تقوم بدورها، مثل فرد العجين المعروف لدى عامة الفلاحين بالتبطيط".

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