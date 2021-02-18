إعادة فتح طريق «الحسنة- بغداد» بوسط سيناء

أعلن أسامة عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، عن فتح طريق «الحسنة- بغداد» بوسط سيناء، بعد تحسن الظروف الجوية التي تشهدها منطقة وسط سيناء.وقال أسامة عفش إنه تم الدفع بمعدات الحملة الميكانيكية في مجلس المدينة لإزالة الأتربة والرمال من طريق «الحسنة-بغداد» بوسط سيناء، للحفاظ على حياة المسافرين.وأضاف عفش أن حركة مرور السيارات انتظمت بعد إزالة الرمال وفتح الطريق.وتشهد مختلف مدن محافظة شمال سيناء ظروفا جوية سيئة ورياحًا شديدة وعواصف ترابية وموجة من البرودة الشديدة والأمطار المتقطعة، أثرت على مختلف مناحي الحياة بالمحافظة.