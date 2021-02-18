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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ضاحي يتواصل مع وزيرة الصحة لعلاج مهندسة على نفقة الدولة

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:49 ص
المهندسة جهاد عز
المهندسة جهاد عز عادل
محمد جعفر
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بعد إصابتها بمرض نادر أفقدها القدرة على الحركة تصدرت حالة المهندسة جهاد عز عادل من مدينة أرمنت محافظة الأقصر جروبات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وفور علمه بحالتها تواصل المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والتي أكدت رعاية وزارة الصحة للمهندسة جهاد عز.

وقد تم التواصل مع المهندسة الشابة للحصول على كل التقارير الطبية والأبحاث اللازمة لاستصدار قرار للعلاج على نفقة الدولة.

وأكدت وزيرة الصحة دعمها الكامل لحالة المهندسة جهاد، وبدوره قدم المهندس هاني ضاحي شكر نقابة المهندسين على سرعة الاستجابة والاهتمام من قبل الوزيرة.

وتعتبر حالة المهندسة جهاد من الحالات النادرة، حيث أصيبت بمرض عصبي أثناء حملها في طفلها الأول وبعد حوالي ٤ أشهر من زواجها فقط، مما افقدها القدرة على الحركة تمام، ونظرا لندرة حالتها وعدم وجود علاج لها داخل مصر تحركت نقابة المهندسين المصرية للتواصل مع وزارة الصحة، حيث يتطلب علاج "جهاد" السفر خارج مصر ويتكلف مصاريف باهظة.

تخرجت المهندسة جهاد عز عادل من كلية الهندسة جامعة أسيوط تخصص كهرباء باور بتقدير عام جيد جدا عام 2016.

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