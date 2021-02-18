حملات تموينية مكبرة بشمال سيناء

أعلن علاء الدين سمرى، مدير عام التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، استمرار عمل المخابز وتوفير كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية بما يكفى استهلاك المواطنين خلال الفترة الحالية والقادمة.أشار سمري، في بيان، إلى تكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية لمتابعة توفير احتياجات المواطنين ومنع استغلال الظروف في احتكار السلع أو رفع الأسعار.وأكد سمري تحرير عدد 5 محاضر تموينية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية، خلال المرور على الأسواق والمحال التجارية في مدينة العريش.