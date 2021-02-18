رغم مقتل جنوده بالعراق.. أردوغان يدخل استاد أنقرة على طريقة «البوب ستار»

تسبب دخول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤتمر حزب العدالة والتنمية السابع، الذي عقد في ستاد أنقرة للرياضة، على الأنغام الموسيقية الراقصة، في دخلة شبهتها المعارضة التركية بـ«دخول مغنيين البوب ستار» لحفلاتهم، في إثارة الكثير من ردود الأفعال الغاضبة في الشارع التركي، في ظل ما تعيشه البلاد من حالة حزن على مقتل 13 جنديًا تركيًا.وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أعلن عثور عناصر القوات المسلحة التركية على جثث 13 تركيًا، وأضاف في بيان صادر مساء الأحد الماضي، أن تركيا شنّت عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في كارا بشمال العراق بتاريخ 10 فبراير الجاري، لتأمين حدودها والعثور على مواطنين مخطوفين، فيما يتهم مركز الدفاع الشعبي، الحكومة التركية بتدبير الحادث والتضحية بمواطنيها لتحقيق أغراض سياسية ضد الأكراد في تركيا وخارجها.ووفقًا للخبر الذي نشره موقع «هالك تي في»، تسبب دخول أردوغان في غضب الشارع التركي، فبينما تعلن المعارضة التركية الحداد على جنود منطقة الكهف في شمال العراق، يدخل أردوغان لمؤتمره على الموسيقي الراقصة.وكان زعيم المعارضة التركي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كليتشدار اوغلو، وجه حديثه لأردوغان قائلًا: «نشعر بألم شديد، كان ينبغي إعلان الحداد الوطني على 13 شابًا من أبناء الوطن. لماذا لا يوجد حداد على هؤلاء؟ لماذا لم تفعل الدولة أي شيء لهذا الوضع منذ عدة سنوات؟ يجب أن يحاسب المسؤولون الآن».