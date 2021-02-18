تيسيرًا على المحامين.. منفذ بالنقابة لتحرير الإقرارات الضريبية

وجه نقيب المحامين، رجائي عطية، بسرعة تفعيل الاتفاق الذي تم مع مصلحة الضرائب بفتح منفذ بمقر نقابة المحامين، لتحرير الإقرارات الضريبية.كما كلف نقيب المحامين الأمانة العامة بالتنسيق مع المصلحة لتعميم فكرة هذه المنافذ لتوفيرها بكافة النقابات الفرعية، وأندية المحامين، وسوف يتم الإعلان عن كافة التفاصيل عقب الاجتماع المشترك الذي سيتم بين ممثل النقابة وممثل مصلحة الضرائب في بداية الأسبوع المقبل.كانت وزارة المالية قد خاطبت أمس، نقيب المحامين بقتراحها بعمل منفذًا لخدمة الممولين داخل نقابة المحامين تسهيلًا على المحامين، مطالبةً بترشيح أحد الأساتذة أعضاء مجلس النقابة للتواصل والتنسيق مع مسئولي الضرائب المصرية في هذا الشأن.وكلف نقيب المحامين، الأمين العام الأستاذ حسين الجمال بتخصيص منفذًا بالنقابة العامة وندب الأستاذ أبوبكر الضوة، الأمين العام المساعد، للتواصل مع المسئولين وذلك للتنسيق وكفالة أن يكون المنفذ محققًا للغاية منه في خدمة الأساتذة المحامين.