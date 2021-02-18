بولتون: النظام الإيراني يمثل الخطر الأساسي أمام استقرار المنطقة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، جون بولتون، إن النظام الإيراني يمثل الخطر الأساسي أمام تحقيق أمن واستقرار المنطقة.واستبعد بولتون، أن يتغير سلوك النظام الإيراني الحالي بشكل إيجابي تحت أي ظرف. وقال: "فكرة أن إيران، في ظل نظام الحكم الحالي فيها، قد تصبح دولة مسؤولة في الشرق الأوسط، هي فكرة خاطئة تمامًا. أنا لا أتحدث عن الشعب الإيراني، بل عن النظام الحاكم، فهو الخطر الأساسي أمام تحقيق أمن واستقرار المنطقة"،وفقا لما نقلت قناة "العربية" الإخبارية.كما أكد مستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق على وجوب إشراك دول الخليج العربي في أي مفاوضات حول اتفاق نووي جديد مع إيران.وأشار بولتون إلى أن دول المنطقة يحق لها التساؤل حول سبب سماح واشنطن لطهران بتخصيب اليورانيوم، بينما لا تقوم أي من دول المنطقة بأمر مماثل.