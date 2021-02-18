الدقهلية تفوز بالمركز الثانى فى الموسم السادس لمهرجان فرق هواة المسرح

تسلم علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، مساء أمس الأربعاء، جائزة المركز الثانى من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على مسرح وزارة الشباب والرياضة فى العروض الجماعية عن مسرحية "حادثة فى الشقة" لفريق مركز شباب مدينة ميت غمر مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.وأعلن وكيل الوزارة أنه تسلم جائزة أفضل مخرج ثاني أدهم علاء الدين عن إخراجه لمسرحية "حادثة في الشقة" فريق مركز شباب مدينة ميت غمر مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.وأضاف أن هذا كان بإشراف حامد العزب مدير عام الإدارة العامة للشباب والحسن محمد عبد الرؤوف مدير مركز الفنون وصلاح نصر المشرف المالى بمركز الفنون بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.وأشار إلى أن مهرجان فرق هواة المسرح يعتبر مسابقة فنية لأعضاء مراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية في مجال العروض المسرحية، والذي يأتي في إطار سعي وزارة الشباب والرياضة إلى تفعيل الأنشطة الشبابية للموهوبين في المجالات الفنية بهدف خلق جيل واع ومؤهل ثقافيًا حيث تتاح فرص المنافسة وإطلاق إبداعاتهم من خلال المهرجان.وقد شارك بالمهرجان 43 عرض مسرحي من مختلف محافظات الجمهورية ووصل للمرحلة النهائية 24 عرض مسرحي يمثلون محافظات الجمهورية عقب التصفيات التي أقيمت على مسرح المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.وأكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تقديم جيل مبدع وواع ومؤهل ثقافيًا وفنيًا للمساهمة في إكتشاف المواهب وتنميتها في مجال المسرح، خاصة انه يساهم في تغيير الأفكار ومعالجة مختلف القضايا المجتمعية.خلال فعاليات ختام الموسم لمهرجان فرق هواة المسرح على مسرح وزارة الشباب والرياضة.وفي نهاية كلمته قرر وزير الشباب والرياضة مضاعفة قيمة جوائز مسابقة مهرجان فرق هواة المسرح من 200 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه، كما وجه الشكر لكل القائمين على المهرجان من لجنة التحكيم والعاملين بوزارة الشباب والرياضة والقائمين والمشاركين بالمهرجان.