3 حالات وجوبية لأخذ الرأي نداءً بالاسم بالجلسة العامة للشيوخ

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة أول الثلاثاء.وحددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، آليات أخذ الرأي في الجلسة العامة حيال أمر من الأمور، وذلك فور إعلان الرئيس قرار المجلس پاقفال باب المناقشة فيه.ويؤخذ الرأي بعدد من الوسائل وهي التصويت الإلكترونى، أو رفع الأيدى، أو قيام المؤيدين، أو قيام المعارضين.وإذا لم يتبين الرئيس رأى الأغلبية عند أخذ الرأى بطريقة رفع الأيدى، أخذ الرأى بطريقة القيام والجلوس، بأن يطلب من المؤيدين القيام مع مراعاة أخذ رأى الأعضاء من ذوى الإعاقة بما يناسب حالهم.فإذا لم يتبين النتيجة أخذ الرأى بأن يطلب من المعارضين القيام. فإذا لم يتبين النتيجة وجب أخذ الرأى نداء بالاسم.بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، يؤخذ الرأى نداء بالاسم فى أحد الأحوال الآتية:أولًا: إذا طلب ذلك رئيس المجلس.ثانيًا: إذا قدم بذلك طلب كتابى من ثلاثين عضوا على الأقل قبل الشروع فى أخذ الآراء، ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة.ثالثًا: عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأى برفع الأيدى أو القيام والجلوس.ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة "موافق" أو "غير موافق" أو "ممتنع" دون أى تعليق.ويؤجل أخذ الرأى إلى الجلسة التالية إذا ظهر من أخذ الرأى عدم توافر العدد القانوني.