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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية الباكستاني: العلاقات مع مصر تتسم بالثقة والتعاون

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:35 ص
شاه محمود قريشي
شاه محمود قريشي
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قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في تغريدة نشرها على صفحته على موقع تويتر: إنه كان "من دواعي سروري" لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري وأتطلع لاستضافة وزير الخارجية شكري في باكستان"، موضحًا أن العلاقات بين باكستان ومصر هي علاقة ثقة وتعاون متبادلين.

وأضاف في تغريدته -التي نقلتها صحيفة "دون" الباكستانية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- "سعدت بلقاء وزير الخارجية سامح شكري.. والعلاقات بين باكستان ومصر هي علاقة ثقة وتعاون متبادلين.. وناقشت ووزير الخارجية شكري سبل تنمية علاقاتنا، مع زيادة التواصل بين الشعبين، والتجارة والمشاركة المستدامة.. ونتطلع لاستضافة وزير الخارجية شكري في باكستان".

وقال قريشي في تغريدته إن العلاقة بين باكستان ومصر هي علاقة ثقة وتعاون متبادلين.

وقال قريشي لشكري إن باكستان تعتبر مصر دولة مهمة في العالم العربي، مضيفًا أن البلدين يتمتعان "بعلاقات تاريخية دينية وثقافية وأخوية" بحسب الصحيفة الباكستانية.

وكان قريشي قد وصل أمس الأول الثلاثاء إلى القاهرة في زيارة رسمية حيث ناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك مع الوزير سامح شكري.

كما التقى وزير الخارجية الباكستاني بالرئيس عبد الفتاح السيسي إذ تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات بما يتسق مع مكانة وإمكانات الدولتين، ويلبي طموحات شعبيهما، خاصةً على صعيد التعاون الأمني والاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري.

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