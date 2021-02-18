رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

دار الإفتاء عن تنظيم النسل: يجوز ولكن بشروط

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:34 ص
دار الإفتاء
دار الإفتاء
شيماء دهب
طباعة
أكدت دار الإفتاء المصرية جواز اتخاذ الدولة كافة الإجراءات الخاصة بتنظيم النسل، وعبر موقعها الرسمي قالت فتوى فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، المفتي الراحل، "أجاز فقهاء الشريعة الإسلامية العزل كوسيلةٍ لمنع الحمل بشرط موافقة الزوجة وعدم وقوع الضرر، وإذا كان الفقهاء القدامى لم يذكروا وسيلةً أخرى؛ فذلك لأن العزل كان هو الطريق المعروف في وقتهم ومَن قبلهم في عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وليس ثمة ما يمنع قياس مَثِيلِهِ عليه ما دام الباعث على العزل هو منع الحمل".

وتابع، " فلا ضير من سريان إباحة منع الحمل بكل وسيلةٍ حديثةٍ تمنعه مؤقتًا دون تأثير على أصل الصلاحية للإنجاب، فلا فرق إذًا بين العزل باعتباره سببًا وبين وضعِ حائلٍ يمنع وصول ماء الرجل إلى داخل رحم الزوجة، سواء كان هذا الحائل يضعه الرجل أو تضعه المرأة، مضيفا ولا فرق بين هذا كذلك وبين أيّ دواءٍ يقطع الطبيب بأنه يمنع الحمل مؤقتًا ولا يؤثر في الإنجاب مستقبلًا، ومع هذا فقد تناول بعض الفقهاء طرقًا لمنع الحمل غير العزل وأباحوها قياسًا على العزل، من ذلك ما قاله بعض فقهاء المذهب الحنفي من أنه: يجوز للمرأة أن تسد فم رحمها منعًا لوصول الماء إليه لأجل منع الحمل بشرط موافقة الزوج، ونص فقهاء المذهب الشافعي على إباحة ما يؤخر الحمل مدةً".

واختتم فتواه:" وعلى هذا يباح استعمال الوسائل الحديثة لمنع الحمل مؤقتًا أو تأخيره مدةً، كاستعمال أقراص منع الحمل أو استعمال اللولب أو غير هذا من الوسائل التي يبقى معها الزوجان صالحين للإنجاب، بل إن هذه الوسائل أولى من العزل لأن معها يكون الاتصال الجنسي بطريق طبيعي، أما العزل فقد كان في اللجوء إليه أضرارٌ كثيرةٌ للزوجين أو لأحدهما على الأقل".

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 18-2-2021 فى مصر

أخبار السفر إلى السعودية.. موعد استئناف الرحلات

التحريات: مليار جنيه ربح مصنع أدوية تخسيس مصنوعة من «بودرة البلاط»

علاج النقرس.. أمل جديد للتخلص من مضاعفات كورونا

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع بمركز ساحل سليم

image description

جامعة أسيوط تعين 14 مدرسًا جديدًا

image description

حملات لكسح مياه الأمطار.. وسواتر ترابية في رأس البر بدمياط

image description

أمطار خفيفة وشبورة مائية تغطي سماء السويس (فيديو)

image description

شاهد.. قوس قزح يزين المجرى الملاحي لقناة السويس

الأكثر قراءة

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 18-2-2021 فى مصر

الأمم المتحدة تعتمد إسهامات منتدى شباب العالم منصة دولية لقضايا الشباب

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

إنقاذ آلاف السلاحف المتجمدة قبالة سواحل تكساس

اليابان تعلن تعيين رئيسة جديدة للجنة أوليمبياد طوكيو

المكسيك: القبض على 6 بتهم تهريب لقاحات كورونا مزيفة

الإنفاق الاستهلاكي في الصين يستفيد من القيود على السفر

أيام زمان

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
خالد عكاشة
أول المبارزت الإيرانية الأمريكية في العهد الجديد
المزيد

الثقافة

«أنا أرييل شارون».. رواية للكندية يارا الغضبان عن منشورات المتوسط

وفاة الشاعر فتحي عبد الله.. والعزاء بقرية رملة الانجب بالمنوفية

فاز بـ«السعفة الذهبية» في كان.. «زاوية» تعرض الفيلم المصري «ستاشر»

نبيل فاروق يعود من جديد فى دار كيان