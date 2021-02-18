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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

جهود الداخلية لمواجهة الطقس السيئ

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:33 ص
جريدة الدستور
عمرو المزيدي - ندى حمدي
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اعتمدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، العديد من الإجراءات الاستباقية للمساهمة في مواجهة احتمالات تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.

ورفعت الوزارة درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وتجهيز المعدات والأطقم والقوات اللازمة للحد من الآثار السلبية لهطول الأمطار، وتقديم العون والمساعدة للمواطنين، والتدخل الفورى في كل المواقف الطارئة، وتسيير الحركة المرورية، وكذلك المساهمة في إزالة تجمعات المياه، من خلال السيارات التابعة لقوات الحماية المدنية.

كما تم وضع خطة مرورية مُحكمة اضطلعت بها إدارات المرور على مستوى مديريات الأمن، لاسيما المحافظات التي تتعرض لهطول الأمطار وموجة الطقس السيئ على تنفيذها، من خلال تكثيف الخدمات المرورية على المحاور والطرق الرئيسية بالمحافظات، ونشر سيارات الإغاثة والدفع الرباعى لمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم، إضافة إلى نشر العلامات والإرشادات المرورية لحث المواطنين على توخى الحذر حتى الوصول لمنازلهم سالمين.

وتضمنت الخطة المرورية المتابعة المستمرة لحركة السيارات على الطرق، من خلال غرف العمليات بإدارات المرور وغرفة العمليات المركزية بالإدارة العامة للمرور، وكذلك من خلال الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور، مع نشر الأوناش المرورية لرفع أي معوقات مرورية.

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