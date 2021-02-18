مجلة «فرونتير» تكشف طريقة موت الملك رع مشعل شرارة الثورة ضد الهكسوس

كشفت مجلة «فرونتير إن ميديسين»، كيف ساعدت التكنولوجيا الطبية الحديثة في كشف كيف مات أو قتل الملك سقنن رع -تاعا الثاني في مصر القديمة والذي يعتبر أنه أشعل شرارة الثورة ضد الهكسوس، حيث مات تاعا في سبيل إعادة توحيد مصر في القرن السادس عشر قبل الميلاد.ووفقا لفحص مومياء الملك سقنن رع -تاعا الثاني بالأشعة المقطعية، والتي أجراها الدكتور زاهي حواس عالم الآثار والدكتورة سحر سليم أستاذ الأشعة بكلية الطب جامعة القاهرة، فقد تبين أن المومياء أو الملك الملك المتوفى قد عانى من عدة إصابات خطيرة في الرأس ولكن لا يوجد جراح في باقي الجسد.الملك سقنن رع يطلق عليه العديد من الأسماء منها "رع تاعو" أو سقنن رع تاعا الثانى، وهو أحد ملوك الأسرة الـ 17، وهى من حكمت جنوب مصر من طيبة "الأقصر حاليًا.ووفقا للدراسة فإن "سقنن- رع" -بعد ما أرسل له حاكم الهكسوس الرسالة الشهيرة اللي قال فيها إن أصوات أفراس النهر في طيبة تزعجه- قرر الدخول في حرب غير متكافئة مع الهكسوس، كما كشفت الدراسة أن سقنن رع أسر في المعركة وتم اعدامه في ساحتها باستخدام ضربات متعددة من أسلحة هكسوسية الصنع.