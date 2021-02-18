«الملا»: مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول فى 24 منطقة

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما لعام 2021 للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج في 24 منطقة بخليج السويس والصحراء الغربية وشرق وغرب البحر المتوسط.وأطلق الملا شارة بدء التشغيل الفعلي لبوابة مصر للاستكشاف والإنتاج "Egypt Upstream Gateway" كأول منصة رقمية توفر البيانات الجيولوجية لأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر بمعايير عالمية، في إطار برنامج جذب الاستثمارات ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.وثمّن وزير البترول مجهودات العاملين في مشروع البوابة لنجاحهم في إنجازه بعد مرور 12 شهرًا من توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة البترول وشركة شلمبرجير لإنشاء البوابة، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر "إيجبس 2020".وأشار الملا إلى أن مشروع البوابة يعد أول منصة إلكترونية من نوعها فى مصر، وعلامة فارقة فى مجهودات التحول الرقمى وخطوة هامة تتخذها مصر للوصول لمستوى عالمى فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، حيث تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات من خلال إتاحة البيانات الجيولوجية والترويج الفعال للفرص الاستثمارية بشكل عصرى ومتطور وسهل الوصول إليه للشركات العالمية المهتمة بالاستثمار في مجال البحث والاستكشاف، ما ستنتج عنه زيادة وتسريع عمليات البحث والاستكشاف وبالتالي تحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الإنتاج.وخلال الفعاليات، قام 10 من رؤساء شركات البترول العالمية الكبرى ومن ضمنها "إيني" الإيطالية و"أباتشي" الأمريكية و"فنترشال ديا" الألمانية بالتوقيع على اتفاقيات عضوية فى بوابة مصر للبحث والاستكشاف قبل الإطلاق الفعلي للبوابة، وهو ما يعد شهادة ثقة من هذه الشركات العاملة فى مجال البحث والاستكشاف فى مناخ مصر الجاذب للاستثمار والفرص الواعدة التي تزخر بها.من جهته، أكد أوليفييه لو بوش، رئيس شركة "شلمبرجير" العالمية، أن البوابة ستطلق كافة إمكانات قطاع البترول وسيكون لها تأثير سريع على مجال البحث والاستكشاف، وأنها تعتبر معيارًا أساسيًا لصناعة البترول والغاز فى مصر لتحسين الأداء وإعطاء أفضلية فى ظل منافسة عالمية قوية ولتحقيق أهداف الاستدامة للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن شركة شلمبرجير تفخر بشراكتها القوية والممتدة مع قطاع البترول المصري، وأن البوابة مثال قوى لهذه الشراكة الناجحة ونتاج لمنظومة التنمية المستدامة التى تنتهجها مصر فى كافة الأنشطة والمجالات.