هل الإصابة بكورونا تمنع تكرارها مرة أخرى بها ؟ موقع طبي يجيب

كثير من الأشخاص تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وينتابهم الخوف من الإصابة مرة أخرى عقب التعافي، لذا يجيب الأطباء عن السؤال حول الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى عقب التعافي أم يأخذ الشخص مناعة ضد الإصابة.وفقًا لموقع "health" هناك احتمالية لتكرار العدوى مرة أخرى بسبب ضعف المناعة، والمعاناة من أمراض مزمنة، فالأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة هم أكثر عرضة للإصابة مرة أخرى بالعدوى.وأضاف الموقع أن وجود آثار متبقية للفيروس داخل الجسم، تسبب تكرار الإصابة مرة أخرى، أو عدم تراكم الأجسام المضادة الكافية لتحقيق الهدف وهو الوقاية من الفيروس، فمع وجود سلالات جديدة سيكون من الصعب تحديد مدة بقاء الأجسام المضادة بالجسم بعد التعافي.