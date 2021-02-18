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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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هل الإصابة بكورونا تمنع تكرارها مرة أخرى بها ؟ موقع طبي يجيب

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:28 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
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كثير من الأشخاص تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وينتابهم الخوف من الإصابة مرة أخرى عقب التعافي، لذا يجيب الأطباء عن السؤال حول الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى عقب التعافي أم يأخذ الشخص مناعة ضد الإصابة.

وفقًا لموقع "health" هناك احتمالية لتكرار العدوى مرة أخرى بسبب ضعف المناعة، والمعاناة من أمراض مزمنة، فالأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة هم أكثر عرضة للإصابة مرة أخرى بالعدوى.

وأضاف الموقع أن وجود آثار متبقية للفيروس داخل الجسم، تسبب تكرار الإصابة مرة أخرى، أو عدم تراكم الأجسام المضادة الكافية لتحقيق الهدف وهو الوقاية من الفيروس، فمع وجود سلالات جديدة سيكون من الصعب تحديد مدة بقاء الأجسام المضادة بالجسم بعد التعافي.

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