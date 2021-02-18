ضاحي خلفان عن الإخوان: أقبح وجه عرفه التاريخ الحديث

هاجم ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، جماعة "الإخوان المسلمين" المصنفة في عدة دول عربية كجماعة إرهابية، معتبرا أنها كشفت عن "أقبح وجه عرفه التاريخ الحديث".وكتب خلفان تغريدة، على حسابه الرسمي في "تويتر"، اليوم الخميس، هاجم فيها جماعة الإخوان، معتبرا أنها سجلت "أبشع جرائمها الإرهابية"، خلال الفترة الماضية "بما يسمى الربيع العربي".وتابع: "سجلت جماعة الإخوان في سجل التاريخ بما يسمى الربيع العربي أبشع جرائمها الإرهابية.. قتلت الأنفس وهدمت البيوت.. وهجرت الناس.. وكشفت عن أقبح وجه عرفه التاريخ الحديث".