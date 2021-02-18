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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«كهرباء مصر العليا»: تشكيل 4 فرق طوارئ لمواجهة الطقس السيئ

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:25 ص
المهندس سامي أبو
المهندس سامي أبو وردة
محمود مرعي
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أكد المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، تشكيل غرفةعمليات في كل محافظة تقع في نطاق عمل الشركة تعمل طوال اليوم لمتابعة المهمات والأكشاك الكهربائية أثناء موجة الطقس السيئ.

وأشار رئيس الشركة في تصريح لـ"الدستور" إلى أن الشركة خصصت 4 فرق طوارئ للتدخل السريع في حالة وجود أعطال أو تجمعات مياه داخل الأكشاك والمهمات بشكل عام يتطلب فصل التيار وذلك في محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان التي تقع في نطاق عمل الشركة.

وكانت مصر تعرضت لموجة من الطقس السيئ والأمطار الشديدة خلال اليومين الماضيين ومتوقع لها الاستمرار حتى غد الجمعة.

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