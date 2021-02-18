«كهرباء مصر العليا»: تشكيل 4 فرق طوارئ لمواجهة الطقس السيئ

أكد المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، تشكيل غرفةعمليات في كل محافظة تقع في نطاق عمل الشركة تعمل طوال اليوم لمتابعة المهمات والأكشاك الكهربائية أثناء موجة الطقس السيئ.وأشار رئيس الشركة في تصريح لـ"الدستور" إلى أن الشركة خصصت 4 فرق طوارئ للتدخل السريع في حالة وجود أعطال أو تجمعات مياه داخل الأكشاك والمهمات بشكل عام يتطلب فصل التيار وذلك في محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان التي تقع في نطاق عمل الشركة.وكانت مصر تعرضت لموجة من الطقس السيئ والأمطار الشديدة خلال اليومين الماضيين ومتوقع لها الاستمرار حتى غد الجمعة.