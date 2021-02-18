بعد توقف يومين.. عودة الحركة الملاحية والأنشطة البحرية بالبحرالأحمر

شهدت مدينة الغردقة بالبحر الأحمر لليوم الثاني استقرارًا تامًا في الحالة الجوية وسطوع للشمس واختفاء للسحب، مع استقرار في حركة الأمواج بالبحر، وانخفاض في درجات للحرارة، اليوم الخميس، وعادت الحالة الجوية لطبيعتها.وأكدت مصادر ملاحية، لـ"الدستور"، إعادة فتح ميناء الغردقة البحري أمام الحركة الملاحية بعد يومين من الإغلاق، كما عادت الأنشطة البحرية ورحلات الغطس لطبيعتها وتسيير رحلات بحرية.كانت إدارة الأزمات بديوان عام محافظة البحر الأحمر، تلقت إشارة من مركز المعلومات برئاسة مجلس الوزراء، تفيد بتعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على سلاسل جبال البحر الأحمر، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء، وحتى اليوم الخميس.من جهته، كلف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، كافة الجهات المختلفة بالمحافظة برفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.