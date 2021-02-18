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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا توماس يرأس مؤتمر «جيروم» بإيبارشية ملوي

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:23 ص
الأنبا توماس
الأنبا توماس
جرجس صفوت
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أُقيم المؤتمر التثقيفيّ لخدّام أنشطة كنيسة العائلة المقدّسة- ملّوي، المنيا مطرانية أبو قرقاص، بفيلا الرحمة التابعة لإيبارشية الجيزة- الأفق والمسؤول عنها الأب مرقص صالح.

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن ذلك تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا توماس عدلي، مسؤول دار القديس جيروم.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك بحضور راعي الكنيسة الأب تيموثاوس نبيل.

قام في اليوم الأول نيافة الأنبا توماس بعمل لقاء عن "الوحي والإلهام"، وفي اليوم الثاني قام الأب بيوس فرج بموضوع "سفر يونان".

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