الأنبا توماس يرأس مؤتمر «جيروم» بإيبارشية ملوي

أُقيم المؤتمر التثقيفيّ لخدّام أنشطة كنيسة العائلة المقدّسة- ملّوي، المنيا مطرانية أبو قرقاص، بفيلا الرحمة التابعة لإيبارشية الجيزة- الأفق والمسؤول عنها الأب مرقص صالح.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن ذلك تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا توماس عدلي، مسؤول دار القديس جيروم.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك بحضور راعي الكنيسة الأب تيموثاوس نبيل.قام في اليوم الأول نيافة الأنبا توماس بعمل لقاء عن "الوحي والإلهام"، وفي اليوم الثاني قام الأب بيوس فرج بموضوع "سفر يونان".