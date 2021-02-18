قبل زفافه.. العثور على شاب مقتولًا داخل سيارته بالإسماعيلية

لقي سائق تاكسى في العشرينيات من عمره، مصرعه داخل سيارته، بعدة طعنات في الرقبة والجانب الأيسر، في منطقة الإرسال بالإسماعيلية، في ظروف غامضة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.وقال شهود عيان، إن عدد من السيارات المارة من الشارع فوجئت بسيارة مصادمة بالرصيف، فعندما نزلوا لمساعدة السائق، فؤجئوا بإغماء السائق، وبه عدة طعنات، على الفور تم الاتصال بالشرطة، والتى حضرت على الفور، وقامت سيارة الإسعاف بنقله إلى مستشفى جامعة قناة السويس، إلا أنه قد فارق الحياة بعد دخوله المستشفى.وقالت مصادر إن المجنى عليه، في العشرينات من عمره، وكان يجهز لحفل زفافه وتم قتله غدرًا، مرجحين، أن يكون القتل بهدف سرقة السيارة التاكسى، وعندما منعهم وتصدى لهم طعنوه بالرقبة والجانب الأيسر، وعندما اصطدمت السيارة بالرصيف فروا هاربين.تلقى اللواء ياسر نشآت، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق الإسعاف، بالعثور على سائق تاكسى مصاب بعدة طعنات بالرقبة والجانب الأيسر داخل سيارته بمنطقة الإرسال، وتم اصطدام سيارته بالرصيف على الفور تم نقله إلى مستشفى جامعة قناة السويس، في حالة فقدان الوعى، وتوفي بعد وصوله، وتكثف مباحث الإسماعيلية من تحرياتها للوصول إلى الجناة.