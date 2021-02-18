ضبط 2 من مروجى المخدرات فى دمياط

تمكنت قوة أمنية من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن دمياط، بالاشتراك مع قسم شرطة رأس البر، من إلقاء القبض على ٣ من العناصر المروجة للمواد المخدرة من محافظة القليوبية أثناء توزيعهم للمواد المخدرة بمدينة رأس البر بدمياط.تم ضبط المتهمين أثناء تواجدهم برأس البر وبحوزتهم ٢٥ طربة من مخدر الحشيش وأسطوانة هيروين.تم إحراز المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهما، وتحرير محضر شرطي بالواقعة تمهيدًا لعرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق معهم.