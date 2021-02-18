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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تقصف محيط مخيم للنازحين بريف حلب السورية

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:55 ص
جريدة الدستور
منار أحمد
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كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، عن تفاصيل قصف القوات التركية، مساء أمس الأربعاء، محيط مخيم للنازحين في ريف حلب.

وقال المرصد إن القوات التركية المتمركزة في قاعدة كلجبرين (غرب بلدة مارع) قصفت محيط قرية تل قراح ومحيط مخيم سردم للنازحين في قرية تل سوسين، الواقعتين ضمن مناطق نفوذ القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، ما أسفر عن وقوع خسائر مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

بدوره، أكد تليفزيون «روناهي الكردي»، أن الجيش التركي والفصائل الموالية له قصفا تل سوسين في ريف حلب بشكل مكثف.

وكان المرصد السوري قد وثّق مقتل شاب وإصابة آخرين في 15 فبراير الحالي جراء قصف مدفعي نفذته قوات مجلس الباب العسكري التابعة لقوات سوريا الديمقراطية على قرية أم عدسة والسكرية، تزامنًا مع ذلك، قصفت القوات التركية من قاعدتها العسكرية في قرية السكرية قريتي البويهج وجب مخزوم والحوتة في الريف الشرقي لمدينة الباب بريف حلب الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

كما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفًا صاروخيًا نفذته القوات الكردية على مناطق في قرية كفركلبين، الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لأنقرة والواقعة ضمن مناطق النفوذ التركي بريف حلب الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

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