مطران الجيزة والفيوم للكاثوليك يتفقد خدمات المسجونين

استقبل صاحب النّيافة الأنبا توماس عدلي، مطران الجيزة والفيّوم وبني سويف على الأقباط الكاثوليك، خدّام خدّمة يسوع السّجين بالإيبارشيَة مع مسئول الخدمة في الإيبارشيّة الأب مرقس صالح.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن اللقاء جاء بمقرّ المطرانيّة بمدينة ٦ أكتوبر.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه بدأ اللّقاء بالصّلاة واستمع نيافته لخبرات الخدّام وعملهم، سواء مع المخدومين في السّجن أو مع أُسرهم.والجدير بالذّكر أنّ الخدمة بدأت في المطرانية منذ عام٢٠١١.وفي نهاية اللّقاء أعرب نيافته عن سعادته بوجود الخدمة في المطرانية وقدّم الشّكر للأب مرقس والخدّام على كلّ المجهود المبذول والمتميّز في هذه الخدمة.