المكسيك: القبض على 6 بتهم تهريب لقاحات كورونا مزيفة

ألقت الشرطة في المكسيك القبض على ستة أشخاص قاموا بتهريب لقاحات مزيفة ضد فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) إلى داخل البلاد.وأوضح مساعد وزير الصحة هوجو لوبيز-جاتيل أن اللقاحات المزيفة تم تعبئتها على أنه لقاحات شركة "فايزر" والمتاحة فقط عبر فرق التطعيم الحكومية، مضيفا أن المهربين عرضوا اللقاحات المزيفة للبيع مقابل ألفي دولار أمريكي للجرعة الواحدة.وأوضحت الهيئة الفيدرالية للسلامة العامة حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الخميس أنه ألقي القبض على المهربين بولاية "نويفو ليون" الحدودية الشمالية أمس الأربعاء.يذكر أن المكسيك وفرت مليون جرعة من اللقاح ضد فيروس "كورونا" إلا أنها لم تنته بعد من تطعيم أفراد الفرق الصحية العاملين بالصفوف الأمامية في مكافحة فيروس "كورونا" والبالغ عددهم 750 ألف شخص، وتخطى إجمالي حالات الإصابة في المكسيك منذ بداية تفشي الوباء مليوني حالة.