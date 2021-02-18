الأنبا باخوم يُشارك في اجتماع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

يشارك الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، في اجتماع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، برنامج «سفراء الأزهر»، والذي يُعقد «أون لاين»، لقاء حول «حوار السلام والطمأنينية».قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن المشاركة لتفعيل وثيقة الإخوة الإنسانية.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يشارك فيها جمعية سفراء الأزهر- والرهبنة الفرنسيسكانية بمصر.