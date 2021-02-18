سقوط أجزاء من عقارات وأعمدة إنارة.. خسائر نوة الشمس الصغرى بالإسكندرية

◄ انهيار جزئي وميل لأربع عقارات



◄ سقوط أعمدة الإنارة والإعلانات



◄ خروج مياه البحر وارتفاع الأمواج



◄ المحافظة تعلن حالة الاستنفار



تعرضت محافظة الإسكندرية، لموجة طقس سيئ اجتاحت المدينة الساحلية بالتزامن مع نوة الشمس الصغيرة التي ضربت سواحل البحر المتوسط، والتي صحبها أمطار غزيرة ورياح شديدة مع انخفاض حاد في درجة الحرارة.وعلى مدار يومين، تعرضت الإسكندرية لأمطار شديدة وصلت حد السيول، ما أسفر عن حدوث خسائر في عدة عقارات، وخروج مياه البحر لطريق الكورنيش، وسقوط أعمدة الإنارة.شهد حى وسط الإسكندرية في أول أيام النوة، سقوط أجزاء من عقارين وميل آخر بنطاق الحى، حيث تلقت غرف عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغا بسقوط أجزاء من العقار الكائن بـ ١٢ شارع عرفان محرم بك، دون حدوث إصابات، ووجود عقار آيل للسقوط بـ ١٨ شارع الواثق الحضرة البحرية خلف خروب سامي، وسقوط قشرة محارة بالعقار الكائن بـ ٨ شارع انس باي الإبراهيمية.واتضح من المعاينة سقوط سقف حجرة بالدور الثالث بالعقار الكائن بـ ١٤ شارع البكري من عرفان محرم بك، المأهول بالسكان، كما تمت معاينة العقار الكائن بـ١٨ شارع الواثق الحضرة البحرية، وتبين حدوث تلف شديد بلكونة الدور الأول، فضلًا عن معاينة العقار رقم ٨ شارع انس باي المتفرع من لاجتية الابراهيمية، بمعرفة مهندس المنطقة؛ والمكون من دور أرضي و٣ أدوار علوية ومشغول بالسكان؛ واتضح وجود ميل بسيط بالعقار، الصادر له قرار الترميم رقم ٢١١ لسنة ٢٠٠١، ووجه رئيس الحي بسرعة إرسال إشارة إلى قسم الشرطة المختص لعمل إخلاء مؤقت للسكان دون المنقولات حفاظا على الأرواح.وفي اليوم الثاني للنوة تلقى حى وسط الإسكندرية، بلاغًا من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بسقوط أجزاء من العقار الكائن بـ ١٥ شارع البصري من الجواهر دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح، وتمت المعاينة واتضح سقوط جزء من سور السطح دون وقوع إصابات، وتم إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة حماية للمارة.قامت الأجهزة التنفيذية بالمنتزه ثان تحت إشراف اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه، برصد التلفيات التي تسببت فيها موجة الطقس السيئ بنطاق المنتزه ثان، حيث تم رصد سقوط 2 عامود إنارة بطريق الكورنيش بمنطقة العصافرة بحري، ورصد عامود إنارة ثالث آيل للسقوط، كما تم إزالة اللوحات الإعلانية المعدنية الآيلة للسقوط بطريق الكورنيش وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات.وفي حى العجمي وجه السيد موسى، رئيس الحى بتأمين أعمدة الإنارة العامة بنطاق الحي، حرصًا على سلامة المواطنين في ظل حالة الطقس التى تمر بها محافظة الاسكندرية، مع التعامل الفورى مع بلاغات عمليات المحافظة وشكاوى المواطنين.وتوجهت إدارة الكهرباء بحي العجمي - فور ورود بلاغ من غرفة عمليات المحافظة بوجود عامود فيبر جلاس مكسور نتيجة سوء الأحوال الجوية بطريق محور التعمير الدولى بعد مساكن الكيلو ٢٦ - إلى محل البلاغ وتأمين الكابلات، كما تم المرور على أعمدة الإنارة بشارع الجمعية وتفرعاتة بالهانوفيل وتركيب أبواب بدلا من المفقودة وتأمين الكابلات.كما ورد بلاغ من غرفة عمليات المحافظة بوجود عامودين تسبب خطورة بالكيلو ١٨ طريق الإسكندرية مطروح، وتم التوجة لمحل البلاغ وتأمين الكابلات.كما دفع حى وسط برئاسة اللواء علاء يوسف رئيس الحي، بحملة مكبرة لرفع الإعلانات المائلة والآيلة للسقوط حماية للأرواح والممتلكات، وذلك خلال متابعة تداعيات النوة الحالية.وتم خلال الحملة رفع ٦ إعلانات مائلة وايلة للسقوط بشوارع: «شامبليون،طريق الجيش، وبورسعيد» وذلك في إطار تعامل حي وسط السريع مع تداعيات النوات حرصا على سلامة المارة والمركبات.أكد حي وسط على جهود رجال الصرف الصحي بمنطقة وسط في كسح وشفط مياه الأمواج التي تعدت الحواجز ووصلت لطريق الكورنيش.حيث أشار بيان صادر عن الحي، أنه في إطار متابعة حالة عدم الإستقرار القوية في الأحوال الجوية، وتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي قطبي عميق شديد الفاعلية، أدى إلى ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط من ٨:٦ أمتار، والتي تعدت الصخور وحواجز الأمواج، لتصل إلى رصيف الكورنيش.وأضاف أنه سوف تتمركز عربات الصرف الصحي حتى صباح الغد بطريق الكورنيش، للحفاظ على سيولة الحركة المرورية، ورفع تجمعات مياه الأمواج بصورة لحظية.أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع حالة الاستنفار والطوارئ القصوى في جميع أجهزة المحافظة التنفيذية والجهات المعنية لمواجهة تداعيات النوة الحالية وسقوط الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة منذ أمس والتي وصلت إلى حد السيول.وأوضح الشريف أن الإسكندرية تتعرض لسقوط أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة منها، والتي فاقت الطاقة الاستيعابية لمطابق الصرف الصحي وشنايش الأمطار، لافتًا أنه تم الاستعانة بسيارات الحي والصرف الصحي لشفط المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للمطابق.ولفت إلى أن جميع الأجهزة المعنية تعمل بأقصى جهدها لمواجهة أي أزمة طارئة خاصة بتصريف تراكمات مياه الأمطار، ذلك فضلا عن متابعة انتشار وتمركزات سيارات ومعدات الصرف الصحي بجميع المناطق الحيوية على مستوى الأحياء.