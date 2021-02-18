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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر
السيسي يهنئ رئيس جامبيا بذكرى يوم الاستقلال
الخميس 18/فبراير/2021 - 10:17 ص
السيسي
اش ا
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
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