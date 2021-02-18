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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحريات: مليار جنيه ربح مصنع أدوية تخسيس مصنوعة من «بودرة البلاط»

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:17 ص
أدوية تخسيس
أدوية تخسيس
هدير مصطفي
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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة في ضبط مصنع لتصنيع أدوية وعقاقير للتخسيس مجهولة المصدر بالمرج، أنه بالفحص تبين أن المصنع ربح خلال 6 أشهر حوالي مليار جنيه.

وأكدت التحريات أن هذه العقاقير والأدوية مصنوعة من بودرة البلاط والمياه، وتستخدم في مراكز شهيرة للتخسيس.

البداية عندما رصد رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بالترويج لأدوية وعقاقير مستوردة مجهولة المصدر.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تحت إشراف اللواء محمد رجائي مدير مباحث التموين بالقاهرة، والرائد محمد عسران، تم التواصل وإجراء محاولة شراء وتم إعداد كمين بمنطقة السيدة زينب، أسفر عن ضبط المدعو «محمد فتحي عبد الرازق» 31 عامًا مندوب مبيعات ومقيم المنصورة وبحوزته كمية من الأدوية المستوردة مهربة وغير مصرح بتداولها من وزارة الصحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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