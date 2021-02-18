رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة: المجمع ينعقد بعد توقف بسبب كورونا في مارس

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:17 ص
القس بولس حليم
القس بولس حليم
مونيكا جرجس
طباعة
قال القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن لجان المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تنعقد في مطلع مارس المقبل بعد توقف دام لمده عام كامل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف: أن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ينشر حملة تعريفية بأسماء واختصاصات لجان المجمع المقدس، وتأتي هذه الحملة لتعريف أبناء الكنيسة بالأدوار المختلفة التي تقوم بها لجان المجمع، في سبيل خدمة احتياجاتهم الروحية والنفسية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

وتنعقد لجان المجمع المقدس في 1 مارس المقبل، وتستمر لمده 4 أيام تنتهي الخميس 4 مارس بالجلسة الختامية بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ووفقا لمصادر الكنيسة أن قداسة البابا تواضروس الثاني، أرسل دعوة إلى أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لحضور جلسات المجمع المقدس، وستبدأ لجان المجمع أعمالها بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وتستمر لمدة ثلاث أيام على أن تعقد الجلسة الرسمية للمجمع المقدس، في اليوم الرابع لانعقاد، وذلك الخميس 4 مارس المقبل، وذلك بالمقر البابوي بدير الأنبا بيشوي.

ووفقا لجدول أعمال المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية فتنعقد لجان الرعاية والخدمة والأسرة والعلاقات العامة والطقوس وشئون الإيبارشيات يوم الاثنين 1 مارس المقبل بقاعة السكرتارية المجمع المقدس بالمقر البابوي بالأنبا رويس.

أما لجان الإيمان والتعليم والعلاقات المسكونة والإعلام والمعلومات والرهبة والأديرة وشئون الإيبارشيات فتنعقد يوم الثلاثاء 2 مارس المقبل بقاعة السكرتارية المجمع المقدس بالمقر البابوي بالأنبا رويس، وذلك وفقا لجدول أعمال المجمع المقدس.

ووفقا لجدول أعدته لجنة السكرتارية المجمع المقدس فتنعقد لجنتي الدائمة والسكرتارية يوم الأربعاء 3 مارس المقبل، على أن تعقد الجلسة الختامية للمجمع المقدس بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وكشفت المصادر الكنيسة عن أبرز المناقشات التي تتم خلال لجان للمجمع المقدس أثناء انعقاده في مارس المقبل، مضيفة أن لجان المجمع ستناقش خلال انعقادها كيف تستفيد الكنيسة من أزمة فيروس كورونا المستجد؛ وكيف تتكيف معه والاستفادة التي يتم عملها من قبل الكنيسة للشعب القبطي وذلك كل لجنة بحسب تخصصها في المجمع المقدس، مشيرة إلى أنه سوف تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال إقامة المجمع المقدس واحتفالات الكنيسة في شهر مارس المقبل، من تجهيز إسعافات أولية، وغرفة أكسجين وسيارة إسعاف كإجراء احترازي.

موضوعات متعلقة

التحريات: مليار جنيه ربح مصنع أدوية تخسيس مصنوعة من «بودرة البلاط»

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

الأمم المتحدة تعتمد إسهامات منتدى شباب العالم منصة دولية لقضايا الشباب

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع بمركز ساحل سليم

image description

جامعة أسيوط تعين 14 مدرسًا جديدًا

image description

حملات لكسح مياه الأمطار.. وسواتر ترابية في رأس البر بدمياط

image description

أمطار خفيفة وشبورة مائية تغطي سماء السويس (فيديو)

image description

شاهد.. قوس قزح يزين المجرى الملاحي لقناة السويس

الأكثر قراءة

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 18-2-2021 فى مصر

الأمم المتحدة تعتمد إسهامات منتدى شباب العالم منصة دولية لقضايا الشباب

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

إنقاذ آلاف السلاحف المتجمدة قبالة سواحل تكساس

اليابان تعلن تعيين رئيسة جديدة للجنة أوليمبياد طوكيو

المكسيك: القبض على 6 بتهم تهريب لقاحات كورونا مزيفة

الإنفاق الاستهلاكي في الصين يستفيد من القيود على السفر

أيام زمان

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
خالد عكاشة
أول المبارزت الإيرانية الأمريكية في العهد الجديد
المزيد

الثقافة

«أنا أرييل شارون».. رواية للكندية يارا الغضبان عن منشورات المتوسط

وفاة الشاعر فتحي عبد الله.. والعزاء بقرية رملة الانجب بالمنوفية

فاز بـ«السعفة الذهبية» في كان.. «زاوية» تعرض الفيلم المصري «ستاشر»

نبيل فاروق يعود من جديد فى دار كيان